Confirman que la muerte de niño en escuela de Cancún fue por infección

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Autoridades descartan que haya sido un caso de violencia escolar

La tragedia ocurrida en la primaria Isla Holbox, en Benito Juárez, puso en alerta a toda la comunidad educativa y obligó a activar protocolos de emergencia. Un alumno se desvaneció en clase y, pese a los esfuerzos, perdió la vida, generando consternación entre maestros, padres y autoridades.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó que se realizaron las diligencias correspondientes, incluida la necropsia de ley. Los resultados descartaron cualquier hecho violento y señalaron que la muerte obedeció a complicaciones médicas previamente no detectadas.

Los peritos concluyeron que el menor padecía una infección en vías respiratorias superiores que avanzó silenciosamente. Esta condición derivó en un edema cerebral masivo, el cual provocó presión en las arterias y finalmente una isquemia, es decir, la interrupción del flujo sanguíneo y oxígeno hacia el cerebro. Durante el examen se hallaron signos claros: moco espumoso en la tráquea, inflamación en las amígdalas y el edema que comprometía todo el encéfalo.

Especialistas explicaron que la infección desencadenó una reacción inflamatoria que terminó afectando gravemente al sistema nervioso central. La Fiscalía lamentó profundamente el fallecimiento y aseguró que trabaja junto con la Secretaría de Educación estatal para esclarecer los hechos y acompañar a la comunidad escolar en este difícil momento.

Hay que recordar que el pasado 20 de abril de 2026, durante un juego de futbol en el turno vespertino, el menor recibió un golpe con el balón y cayó al suelo. Testigos señalaron que se levantó por unos instantes, pero poco después se desvaneció y quedó inconsciente.

Se difundió que el fallecimiento había sido consecuencia directa del impacto del balón, lo que generó alarma entre padres y medios locales, no obstante la Fiscalía General del Estado (FGE) practicó la necropsia y determinó que la causa real fue un edema cerebral masivo derivado de una infección en las vías respiratorias superiores. Esta condición provocó inflamación y presión en las arterias cerebrales, generando una isquemia por falta de oxígeno y flujo sanguíneo.

El caso generó conmoción entre estudiantes, maestros y padres de familia, quienes inicialmente temieron que la actividad deportiva hubiera sido la responsable.

Autoridades educativas reforzaron la necesidad de contar con protocolos de atención médica inmediata en las escuelas, especialmente durante actividades físicas.

El hecho abrió debate sobre la importancia de la prevención y detección temprana de problemas de salud en niños, así como la necesidad de contar con personal capacitado para emergencias en los planteles.

ANIPA pide explicación de acuerdo entre Gran Consejo Maya y Xcaret

El fin de semana, la presencia del llamado Gran Consejo Maya en una manifestación a favor de Grupo Xcaret reavivó la polémica sobre el uso de la cultura y simbología maya en proyectos turísticos. Los integrantes llegaron en un vehículo propiedad de la empresa y se sumaron a un grupo de canoeros tras la cancelación de la Travesía Sagrada Maya, evento que el parque suspendió para acatar un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, voces críticas cuestionan el trasfondo de esa movilización. Hermelindo Be Cituk, representante en Quintana Roo de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), señaló que los 15 millones de pesos entregados por Grupo Xcaret al Consejo fueron pactados “a espaldas del pueblo” y sin rendir cuentas a la comunidad indígena. A su juicio, los recursos se recibieron de manera abusiva y existe la obligación de transparentar su destino.

Be Cituk subrayó que el problema no radica en la empresa, sino en las personas con las que se concretó el acuerdo, pues ese Consejo no representa a la población indígena. Recordó que durante el gobierno de Carlos Joaquín González se constituyó como asociación civil, lo que limita su legitimidad frente a las comunidades.

El representante de ANIPA insistió en que no se trata de criminalizar a las compañías, sino de aplicar un derecho que corresponde a los pueblos originarios frente a la apropiación cultural con fines comerciales. Mencionó que este fenómeno no solo involucra a Grupo Xcaret, sino también a proyectos como el Tren Maya.

Tras cinco siglos de despojo y la memoria de la Guerra de Castas, apuntó, lo único que queda como patrimonio de los mayas es su cultura, la cual hoy se explota sin beneficio para quienes aún viven en condiciones de pobreza en las comunidades.

Sargazo da tregua a las costas quintanarroenses

Las playas de Cancún atraviesan un periodo de relativa calma frente al sargazo, un contraste marcado respecto a la temporada pasada. Durante abril apenas se han recolectado 136 toneladas de la macroalga, mientras que en marzo la cifra fue de 282, lo que representa un respiro para las cuadrillas de limpieza y un alivio para el turismo.

Antonio de la Torre Chambé, director de Servicios Públicos en Benito Juárez, explicó que la vigilancia se mantiene constante por instrucción de la administración municipal, especialmente en fechas de alta afluencia como Semana Santa. Subrayó que no se registraron recales masivos que obligaran a reforzar personal o pedir apoyo adicional.

El funcionario destacó la coordinación entre los tres niveles de gobierno, que buscan replicar las estrategias exitosas del año anterior. La presidenta municipal Ana Paty Peralta mantiene diálogo con la Secretaría de Marina para evaluar la colocación de nuevas barreras en las costas.