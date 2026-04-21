Anuncian inversión de 300 mdd para nuevos desarrollos en el estado

Hyatt apuesta fuerte por Q. Roo

Alistan mil 200 nuevas habitaciones y generación de cuatro mil empleos directos e indirectos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con una inversión de 300 millones de dólares, Hyatt Hotels Corporation anunció un plan de expansión y renovación en Quintana Roo que contempla la incorporación de mil 200 nuevas habitaciones y la generación de alrededor de cuatro mil empleos directos e indirectos.

El anuncio fue realizado por Gabriel Felip Cotter, presidente para Latinoamérica y el Caribe de la cadena, durante la reapertura del Secrets Playa Mujeres. El directivo explicó que, tras la integración de AMResorts al portafolio de Hyatt, la multinacional ha acelerado la modernización de sus propiedades para responder a un turismo cada vez más exigente, que busca experiencias de mayor calidad.

Entre los proyectos más inmediatos se encuentran la construcción de un hotel Ziva junto al Secrets Moxché Playa del Carmen y la reapertura del Zilara Cancún, que será sometido a una remodelación integral. Estas acciones sumarán mil 200 llaves adicionales al inventario de la compañía.

Felip Cotter subrayó que la estrategia busca convencer a los propietarios de renovar sus instalaciones para estar a la altura de las expectativas de los huéspedes. “Hay mucho por hacer y queremos estar preparados para ofrecer nuevas experiencias”, afirmó.

Actualmente, las 32 propiedades de Hyatt en Quintana Roo generan más de 19 mil 700 empleos. Además, la empresa participa en programas sociales y comunitarios, con el objetivo de impulsar un desarrollo compartido en la región.

Magnicharters en riesgo

La suspensión de operaciones de Magnicharters ha dejado más que vuelos cancelados: cientos de reservaciones hoteleras quedaron en el aire, generando incertidumbre entre turistas y cadenas de hospedaje en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

Vicente Madrigal, presidente del Comité de Promoción de la Asociación de Hoteles de la zona, lamentó el cierre abrupto de la aerolínea que durante años transportó millones de visitantes al Caribe mexicano. Explicó que los paquetes vendidos con transportación aérea y hospedaje deberán resolverse caso por caso, ya que la empresa no acostumbraba a manejar prepagos de habitaciones, sino que liquidaba al momento de la ocupación.

Patricia de la Peña, presidenta del Comité de Administración de Original Group, también reconoció la aportación histórica de Magnicharters al turismo regional, aunque subrayó la preocupación por los compromisos pendientes. “Confiamos en que la empresa tenga capacidad para salir adelante, pero la incertidumbre crece cada día”, señaló.

El problema se agudizó desde enero, cuando el gobierno federal pidió a la chartera solventar observaciones financieras. Al no cumplir, el 11 de abril suspendió unilateralmente vuelos programados, lo que llevó a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) a retirar temporalmente su Certificado de Operador Aéreo.

La AFAC advirtió que, si la compañía no acredita solvencia y un plan de cumplimiento, se procederá a la revocación definitiva de su concesión y del AOC, lo que implicaría el cierre permanente de sus operaciones comerciales.

Mientras tanto, los hoteles deberán definir cómo atender a los turistas que contrataron paquetes con la aerolínea, buscando acuerdos que eviten dejar desamparados a los visitantes.