Mujeres lideran nueva etapa en Canaco y apuntalan despegue económico del sur

Avanza el liderazgo femenino en el sector empresarial

Con ventajas estratégicas como el Tren Maya, el Polo del Bienestar en Chetumal y estímulos fiscales, la región fortalece su competitividad, destaca MLE

Chetumal.- Durante la ceremonia de toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Chetumal-Tulum, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó el potencial económico de la zona sur del estado, subrayando una coyuntura favorable para la inversión, el crecimiento y la prosperidad compartida.

En el evento en el que asumió la presidencia Adrienne Díaz Villanueva, la gobernadora resaltó el avance del liderazgo femenino en espacios estratégicos, señalando que su llegada marca una nueva etapa en la vida empresarial de la región.

Acompañada por Octavio de la Torre Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México, (CONCANACO Servytur México), la titular del Ejecutivo subrayó que el sur de Quintana Roo cuenta con condiciones como nunca antes para detonar su crecimiento con prosperidad compartida, entre ellas la designación de Chetumal como Polo del Bienestar, lo que abre oportunidades para atraer inversión y generar empleos.

“Va haber inversión como nunca en Chetumal”, expresó al dejar en claro que Chetumal seguirá siendo la capital de Quintana Roo. “Vamos a seguir invirtiendo como nunca antes, vamos a decirle al mundo que aquí está Chetumal, de sus bellezas, de sus negocios familiares”, dijo.

Entre las principales ventajas competitivas, Mara Lezama mencionó la consolidación de infraestructura estratégica como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum, que se suma al de Chetumal para fortalecer la conectividad regional, los proyectos turísticos, el barrio mágico, los servicios de salud con hospital de 120 camas y equipos como un tomógrafo de tercera generación, el Parque Quintana Roo, sede de la ExpoFer, con parque arqueológico; la recuperación del zoológico, etc.

Después de rendir protesta, Adrienne Díaz Villanueva, quien sustituye a Amir Efrén Padilla Espadas, recordó que esta Cámara es el organismo empresarial con 96 años de historia que se reflejan en cada negocio familiar y en cada local que se abre.

Reconoció que impulso que la gobernadora Mara Lezama le da a este esfuerzo, con resultados concretos que le están cambiando el rostro a Chetumal, pero también señaló que hay retos que siguen presentes y donde se tiene que redoblar el paso.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México, Octavio de la Torre Stéfano, aseguró que hoy se renueva la responsabilidad con Chetumal con esta nueva Directiva, pero que representa una comunidad organizada.

Explicó los objetivos de la CONCANACO en favor de los pequeños y medianos comercios, que son los que mueven la economía del país, impulsando la formalidad, el financiamiento, la digitalización, la seguridad económica para frenar la extorsión y el turismo comunitario.

Durante la toma de protesta de la Mesa Directiva 2026 de la CANACO Chetumal Tulum sirvió de marco para la firma del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo de Quintana Roo para el Fortalecimiento del Comercio Local y el Desarrollo Económico del Sur.

Entregan Mara Lezama y Ana Paty Peralta 503 escrituras en Cancún

Cancún.- En un acto que representa auténtica justicia social, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, encabezaron la entrega más grande de títulos de propiedad en beneficio de 503 familias de 18 colonias, algunas con más de 30 años de espera.

Como parte del Programa de Regularización para el Bienestar Patrimonial, la gobernadora Mara Lezama celebró con estas familias la entrega de escrituras de las colonias Real del Bosque, Santa Ana, Rivera I, San Ignacio, Diamante, Tucanes, Tierra y Libertad III, Sacbé, Norias, Huayas, Los Pinos, Rivera II, Tropical, Agua Azul, Tierra y Libertad II, México, San Alfredo y Santos.

La entrega se realizó en la explanada del Malecón Tajamar, en donde la Gobernadora destacó que la mejor manera de celebrar 56 años de Cancún es haciendo justicia social, en un evento con el pueblo, con la familia que esperaron largos años para tener los papeles que les dan certeza jurídica sobre su propiedad.

Pero además, el Gobierno del Estado otorgó subsidios para estas escrituras; el 100% de los derechos del primer aviso, el 100% de los derechos del certificado de gravámenes o de libertad de gravamen; el 100% de los derechos por el segundo aviso; el 100% por los derechos de inscripción, el 100% por los derechos por acta aclaratoria, el 100% por los derechos de foja, que representa 7 millones de pesos.

Mara Lezama destacó la importancia de invertir más de 500 millones de pesos en zona irregulares que hoy ya son regulares, porque son donde viven meseras, meseros, garroteras, garroteros, electricistas, jardineros, de la industria turística. “Vamos cerrando las brechas de desigualdad”, afirmó.

Recordó que, por décadas, diversas colonias de Cancún crecieron sin respaldo legal, lo que dejó a miles de familias sin seguridad sobre sus propiedades. Ante este panorama, recordó que desde su gestión como presidenta municipal impulsó acciones para atender esta problemática, incluyendo la firma de un convenio con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, con el objetivo de avanzar en la municipalización de asentamientos irregulares.

En su intervención, reconoció el trabajo de la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, por dar continuidad y ampliar el alcance del programa, que actualmente atiende más de 100 colonias en proceso de regularización.