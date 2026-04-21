Antiguos pescadores de tiburón se transforman en guardianes del mar

Escualos aliados del turismo sostenible

Saving Our Sharks ha logrado reducir en un 80% la captura de estas especies

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En las costas del Caribe mexicano, antiguos pescadores de tiburón hoy se han transformado en guardianes del mar. La cooperativa Kab Xok (“Mundo Tiburón”) y la organización Saving Our Sharks han logrado reducir en un 80% la captura de escualos desde 2022, impulsando expediciones de snorkel conocidas como Shark Safari. Estas actividades no solo generan ingresos para 32 familias locales, sino que también educan a visitantes sobre la importancia de conservar a estas especies clave.

La directora de Saving Our Sharks para México y Estados Unidos, Melodie Treviño, recuerda que cada hora se pescan en el mundo cerca de 11 mil tiburones, lo que equivale a unos 100 millones al año. Frente a esa realidad, la iniciativa en Quintana Roo busca demostrar que el turismo responsable puede ser una alternativa viable a la explotación indiscriminada.

En los últimos cuatro años, el programa ha permitido salvar alrededor de 30 mil tiburones, otorgándoles un valor económico ligado al turismo y no a la captura. Este cambio de paradigma ha generado una recuperación visible en las poblaciones locales y ha sentado las bases para proyectos más ambiciosos.

Entre las metas inmediatas está la creación de un Área Natural Protegida en el Caribe Mexicano, actualmente en proceso de conformación, y el establecimiento del primer refugio pesquero de tiburones gestionado por pescadores en México. La visión apunta a consolidar, hacia 2030, un espacio marino de gran extensión dedicado a la protección de tiburones y rayas.

Además de los beneficios ambientales y económicos, la campaña de concientización ha alcanzado a 3.5 millones de personas cada año, especialmente durante el Mes Nacional del Tiburón en julio, reforzando la idea de que la conservación puede ser también una oportunidad de desarrollo comunitario.

En síntesis, Quintana Roo se perfila como un laboratorio de conservación marina donde los tiburones, antes vistos como recurso de pesca, hoy son protagonistas de un modelo de turismo sostenible que protege el ecosistema y fortalece a las comunidades costeras.

Tianguis, bajo la lupa por venta de fauna

El decomiso de un cocodrilo moreletii, un dragón barbudo y un camaleón en el tianguis de la Región 101 de Cancún puso nuevamente en evidencia un problema recurrente: la comercialización ilegal de fauna silvestre y exótica en espacios públicos. Las autoridades municipales, junto con la Dirección General de Ecología, aseguraron los ejemplares para su posterior canalización a la PROFEPA, recordando que la Ley General de Vida Silvestre contempla sanciones de hasta cinco mil UMAs y penas de prisión de hasta nueve años para quienes incurran en este delito.

Ante este panorama, la Unión de Tianguis y Comerciantes Ambulantes del Estado de Quintana Roo busca frenar la práctica mediante campañas de información. Su lideresa, Paloma Ortega Cuervo, subraya que muchos vendedores actúan por desconocimiento de las consecuencias legales. “¿Quién se quiere meter en este tipo de problemas? Tan penado que está y que además puede dejarte una multa imposible de pagar”, expresó.

El sindicato aclara que no tiene facultades para decomisar animales, pero sí para colaborar con las autoridades cuando detecta irregularidades. De hecho, fueron los propios comerciantes quienes alertaron sobre los vendedores el pasado fin de semana, lo que permitió el operativo.

Ortega Cuervo enfatizó que gran parte de quienes ofrecen fauna no pertenecen al gremio, se instalan sin permiso y cambian constantemente de ubicación para evadir la vigilancia. Por ello, insiste en que la solución pasa por la concientización y la difusión de información clara entre comerciantes y comunidades.

La propuesta es que las autoridades impulsen una campaña informativa que el sindicato se compromete a replicar entre sus agremiados. La meta es evitar que la ignorancia se convierta en excusa para seguir alimentando un mercado que pone en riesgo tanto a las especies como a quienes las comercializan.