Salud intensifica el cierre de campaña contra el sarampión

Con más del 90% de avance en la meta nacional

Se han aplicado en Q. Roo cerca de 341 mil dosis de las 376 mil previstas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Con más del 90% de avance en la meta nacional, Quintana Roo se encuentra en la recta final de la campaña de vacunación contra el sarampión, cuyo cierre está programado para el 26 de abril. El secretario de Salud estatal, Flavio Carlos Rosado, informó que hasta ahora se han aplicado cerca de 341 mil dosis de las 376 mil previstas en un periodo de 10 semanas.

Aunque el progreso es significativo, el estado registra 185 casos confirmados, lo que lo coloca entre los diez con mayor incidencia en el país. Por ello, las autoridades han reforzado el llamado a la población para acudir en los últimos días de la jornada, especialmente quienes no tienen certeza de haber recibido la inmunización.

Como parte de la estrategia final, se intensifican los barridos casa por casa, los bloqueos vacunales en zonas con contagios y el despliegue de brigadas adicionales, con el objetivo de ampliar la cobertura antes del cierre definitivo.

Rosado subrayó que estas acciones buscan garantizar que la campaña cumpla su propósito: proteger a la población y contener la propagación del virus. La vacunación, dijo, es la herramienta más efectiva para asegurar la salud pública y evitar brotes que comprometan la seguridad sanitaria en la entidad.

Acuerdo para la Difusión de la Memoria Documental Histórica de Q. Roo

Como parte de las acciones emprendidas para fortalecer la difusión cultural y la preservación del patrimonio documental del estado, las Secretarias de Gobierno y Educación Cristina Torres Gómez y Elda Xix Euán, respectivamente, firmaron el Nuevo Acuerdo para la Difusión de la Memoria Documental Histórica y Exposición de Documentos Históricos “Quintana Roo, testimonio e identidad a través de los archivos históricos”.

De esta manera, el gobierno de la transformación, humanista con corazón feminista que encabeza la gobernadora Mara Lezama Espinosa acerca a las nuevas generaciones de estudiantes y a la población en general, al conocimiento integral de la historia del estado, destacando su evolución desde su origen territorial, promoviendo la identidad local y la formación de ciudadanía informada.

La secretaria de Gobierno destacó, ante estudiantes de la secundaria “Othón P. Blanco”, la importancia de que las nuevas generaciones conozcan los antecedentes históricos de quienes, en su momento, lucharon para sentar las bases del Quintana Roo que, en la actualidad, todas y todas nos sentimos orgullosos.

Dijo que, tal como lo establece el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo que impulsa la gobernadora Mara Lezama, juntos, sumando esfuerzos, ciudadanos y autoridades lograremos difundir la importancia de nuestro patrimonio histórico documental entre un mayor número de personas.

Cristina Torres enfatizó que la población joven es el principal activo y orgullo de nuestro estado, de ahí que resulta fundamental que sepa cuáles son sus orígenes y la forma en que pueden contribuir para impulsar y consolidar su desarrollo.

Hay que destacar que el Nuevo Acuerdo para la Difusión de la Memoria Documental Histórica se realiza con recursos estatales y beneficiará estudiantes de educación básica y público en general, ampliando su alcance al fortalecer la difusión del patrimonio histórico documental entre un mayor número de personas.

En una primera etapa se espera un impacto proyectado, tan sólo en el municipio Othón P. Blanco, de más de 5 mil estudiantes en 20 escuelas de nivel primaria, secundaria y bachillerato.