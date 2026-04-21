Incentivo para modernizar el transporte público en Cancún

Por parte del Imoveqroo

Se otorgará subsidio del 10% a concesionarios que adquieran nuevas unidades

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La renovación de la flotilla de transporte público en Benito Juárez dejó de ser una aspiración y se convirtió en una política concreta: el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) otorgará un subsidio del 10% a los concesionarios que adquieran nuevas unidades y cumplan con los requisitos técnicos establecidos. El beneficio estará vigente hasta septiembre de 2027, cuando concluya la actual administración.

El acuerdo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de marzo de 2026, establece que el valor máximo de cada unidad susceptible de incentivo será de 10 millones de pesos, aplicándose el porcentaje de apoyo de manera mensual y gradual conforme a la disponibilidad presupuestal.

La medida responde a la urgencia de sustituir vehículos que ya no cumplen con estándares mínimos de seguridad, accesibilidad y eficiencia operativa. El Imoveqroo reconoció que la inversión necesaria para renovar la flotilla representa un reto financiero para los concesionarios, por lo que el subsidio busca facilitar la transición hacia un Sistema Integrado de Transporte Público más moderno y sostenible.

El incentivo económico se aplicará directamente como una aportación de capital, ya sea en contratos de compraventa, arrendamiento financiero o leasing. Con ello, se pretende reducir el rezago tecnológico y ambiental de las unidades, además de garantizar que la modernización se realice de manera progresiva y ordenada.

Entre las mejoras previstas destacan unidades con aire acondicionado, sistemas de accesibilidad universal, monitoreo y preparación para recaudo electrónico, lo que impactará directamente en la calidad del servicio para quienes dependen diariamente del transporte público para trabajar, estudiar o acceder a servicios de salud y recreación.

El Imoveqroo subrayó que este apoyo no constituye un beneficio aislado para los concesionarios, sino una acción estructural para garantizar el derecho humano a la movilidad en condiciones de seguridad, calidad e inclusión. Además, al absorber parte del costo de renovación, el Estado evita que los gastos se trasladen a las tarifas, protegiendo así la economía de las familias usuarias

Finalmente, el decreto enfatiza que los recursos destinados al subsidio deberán ejercerse de manera eficiente, transparente y oportuna, consolidando la modernización del transporte público en Benito Juárez como un paso clave hacia un modelo integrado y sostenible.

Restaurantes: más aperturas que cierres

Lejos de una crisis, el sector restaurantero en Playa del Carmen mantiene un ritmo de crecimiento constante. Aunque algunos negocios han cerrado, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) asegura que las aperturas superan a las bajas, especialmente en zonas turísticas como la Quinta Avenida, donde la inversión gastronómica sigue siendo atractiva.

“Sí, por supuesto, han abierto más de los que han cerrado”, afirmó Manuel García Maldonado, director de CANIRAC en el municipio, al destacar que incluso hay proyectos en puerta de nuevos inversionistas interesados en el destino.

El dirigente explicó que muchos de los cierres recientes no responden a falta de rentabilidad, sino a decisiones estratégicas de grupos empresariales que operan bajo metas específicas de venta. “Los que se han cerrado no son de particulares, son de grupos… y si no cumplen sus metas, los cierran”, puntualizó.

Este comportamiento, añadió, forma parte de la dinámica normal de un mercado turístico altamente competitivo, donde la rotación de marcas es constante y la oferta se renueva de manera continua.

García Maldonado subrayó que Playa del Carmen sigue siendo un polo de atracción para la inversión gastronómica gracias al flujo turístico y a la demanda sostenida de servicios. “Acabo de hablar con un abogado que quiere dar de alta dos restaurantes que se están abriendo”, comentó como ejemplo del interés vigente.

En conclusión, pese a los cierres aislados, la industria restaurantera local se mantiene dinámica y en expansión, consolidando a Playa del Carmen como uno de los destinos más atractivos para la gastronomía en el Caribe mexicano.