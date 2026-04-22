Ni un paso atrás en la defensa de los suteymistas, afirma Tomás Palomares

Destaca juicio contra ex tesorero de Naucalpan

Naucalpan, Méx.- Luego de que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (Trijaem), emitió juicio contra el ex tesorero de este municipio, Leopoldo Corona Aguilar, quien fue inhabilitado por un año para ocupar cargos en el servicio público, el dirigente del SUTEyM, Tomás Palomares Parra, se dijo satisfecho por esa resolución.

Afirmó que este es un caso reivindicatorio para los trabajadores toda vez que durante su cargo y dejando de lado las prestaciones que por ley le corresponden a cada uno de los servidores públicos no solo sindicalizados, sino hasta los de confianza, eventuales y de lista de raya, no se les pagó ninguna prestación.

Reconoció que el Tribunal puso por delante los derechos laborales de los trabajadores al recibir sus prestaciones, arrojando como consecuencia, la inhabilitación en firme del ex funcionario.

Sin embargo, consideró que la resolución podría ser aún más severa en términos de la sanción, pero lo importante dijo, es que el trabajador se ve representado por la Resolución emitida por el Trijaem.

Planteó, además, que esta resolución sirva de escarmiento a cualquier otro funcionario que quiera violentar los derechos de los trabajadores, porque en el SUTEyM “no damos marcha atrás en la defensa de cada uno de los derechos laborales, signados en los respectivos convenios laborales, de prestaciones y sus colaterales.

Palomares Parra anticipó que, si fuese el caso, llegarán hasta esas instancias y seguirán llevando a cabo este tipo de diligencias jurisdiccionales, esperando que los funcionarios municipales tomen en cuenta este antecedente y no vulneren nunca más los derechos de los trabajadores.