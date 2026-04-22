Reconocen empresarios a Atizapán como lugar seguro para la inversión

Convenio con Coparmex Metropolitano

Atizapán de Zaragoza, Méx.- El alcalde Pedro Rodríguez firmó un convenio de colaboración con Coparmex Metropolitano del Estado de México, el cual permitirá consolidar a Atizapán como uno de los mejores municipios del país para invertir y hacer crecer la industria, lo que se traducirá en más oportunidades para las y los atizapenses.

“Un municipio que quiere crecer y pretende ser grande tiene que hacer alianza con los empresarios y en Atizapán de Zaragoza hemos crecido esa interacción para consolidar el trabajo coordinado entre empresarios y gobierno”, afirmó Pedro Rodríguez tras recordar que las obras realizadas en México Nuevo fueron concretadas con una inversión conjunta.

El presidente municipal hizo un llamado a los industriales para que vean en Atizapán un nicho de oportunidades, “porque hoy la vocación de este gobierno es generar las condiciones para la inversión”.

En su intervención, el presidente de Coparmex Metropolitano del Estado de México, José Alfonso Ramos Cardona, reconoció que Atizapán destaca por su dinamismo, crecimiento y visión de futuro, así como por su estado de derecho y la procuración de justicia, factores que lo convierten en un gran lugar para invertir.

En este encuentro, la directora de Desarrollo Económico, Patricia Alonso, destacó que el convenio se basa en pilares fundamentales como la innovación y el desarrollo de mercado; el fortalecimiento de la infraestructura, además de promover la responsabilidad social y el impulso al talento local, fomentando la contratación de atizapenses.