Anuncia alcaldesa una reducción sostenida de delitos en Ecatepec

A la baja, extorsión y robo a transporte

Ecatepec, Méx.- La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss afirmó que en un año se consolidó una reducción sostenida de los delitos de alto impacto, con 36 por ciento a la baja en ilícitos como extorsión y robo de vehículos y a transporte, durante el primer trimestre de este año.

“Hablamos de cuatro delitos que afectan la vida cotidiana de las familias de Ecatepec. Hemos logrado sostener una tendencia a la baja como resultado de una estrategia que está funcionando, atención a las causas y proximidad”, precisó.

La alcaldesa informó que datos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirman una tendencia a la baja en delitos clave, resultado de aplicar en territorio la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Al respecto, precisó que el robo de vehículo tiene reducción sostenida de 38 por ciento, la extorsión 49 por ciento, robo a negocio 38 por ciento, robo a transeúnte 27 por ciento y homicidio doloso en 29 por ciento.

Cisneros Coss precisó que en la lucha contra la extorsión se dispone de una línea directa de denuncia anónima que opera las 24 horas, además de que se brindó orientación a comerciantes y transportistas para identificar llamadas sospechosas y establecieron mesas de seguridad semanales con cámaras empresariales y la Fiscalía mexiquense.

“No estamos diciendo que el problema de la seguridad esté resuelto, pero estamos demostrando que la dirección es correcta, que los delitos vienen bajando y que la estrategia está funcionando, eso es un hecho”, destacó la alcaldesa.