Llama Raciel Pérez a morenistas a prepararse para el debate electoral

Tlalnepantla, Méx.- El alcalde Raciel Pérez, en su calidad de consejero nacional de Morena, al recibir en este municipio al senador, Gerardo Fernández Noroña, llamó a las bases del partido a prepararse para el debate y dar la batalla ante la embestida que plantean los conservadores del país. Por su parte, Fernández Noroña incriminó entre diversos temas que desahogó en este encuentro, que sean la derecha y el PRI, quienes hoy están pidiendo la intervención militar de EU en el país, calificándolos de “traidores a la Patria”.