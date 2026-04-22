Tres destacados cantautores en la Bohemia 90

Ale Zéguer, Juan Solo y Carmen María egresados del TCSACM

El viernes 15 de mayo, a las 21:00 horas, Ale Zéguer, Juan Solo y Carmen María serán los protagonistas de una noche donde la canción será el hilo conductor.

El Cantoral será escenario de la Bohemia 90, concierto que reunirá a tres destacados cantautores egresados del Taller de Composición de la SACM —espacio que fue clave en la formación de su voz artística— y que son referentes de la escena musical contemporánea en México y más allá de sus fronteras: Ale Zéguer, Juan Solo y Carmen María.

Tres propuestas distintas, forjadas bajo un mismo espíritu creativo, se unirán el viernes 15 de mayo en un encuentro musical irrepetible. Una noche donde la canción será el hilo conductor: letras que interpelan, melodías que permanecen y la intimidad de tres artistas compartiendo el mismo escenario.

Con más de once años de trayectoria, Ale Zéguer se ha consolidado como una de las cantautoras más sensibles de su generación. Su repertorio ha encontrado eco en las voces de figuras como Yuridia, Carín León, Camila, Ha*Ash, Ángela Aguilar, Río Roma, Lasso, María José, Alejandra Guzmán, Danna Paola y Matisse, por mencionar algunas.

Entre sus creaciones más destacadas se encuentran: Adiós a las canciones tristes (coautoría con Andrés Alberto Guardado), interpretada por ella; Todo el ruido del mundo (coescrita con Josué Alaniz), popularizada por Ale y Leonel García; Jardín, feat con Pedro Capó, y El amor de mi herida, uno de los éxitos del regional mexicano reciente, reconocida con los premios Lo Nuestro y Juventud, e incluida en el álbum Palabra de to´s de Carín León, galardonado con el Grammy Anglo, entre muchos hits más.

Además de su faceta como compositora, ha desarrollado una carrera sólida como intérprete, llevando su música, además de México, a países como Chile, Estados Unidos, Perú, Argentina, España y Colombia. En 2021 presentó Mis no lugares, proyecto que dio pie a una gira por quince ciudades que culminó con dos fechas agotadas en el Lunario del Auditorio Nacional. Dos años después profundizó en su universo creativo con De rotos y descosidos (2023), un álbum completamente acústico y grabado en vivo, y que presentó con un concierto sold out en El Cantoral. En 2024 lanzó Relatos, material que le valió sus primeras nominaciones al Latin Grammy.

El cantautor mexicano Juan Solo inició su carrera en 2012 desde la independencia, apostando por una relación directa con su audiencia a través de redes sociales y plataformas digitales. Desde sus primeros lanzamientos, su propuesta destacó dentro del pop latino por una narrativa cercana y emocional que rápidamente conectó con su público. Su ep debut alcanzó el primer lugar de ventas en iTunes México, y poco después su carrera adquirió proyección internacional al obtener la Gaviota de Plata en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, uno de los escenarios más influyentes de la música latina.

Con una sólida comunidad digital y con composiciones como Corazones incompletos, Amnesia, Querido corazón y Ámame (colaboración con Mon Laferte) continúa sumando reproducciones y consolidándose en el medio autoral. Paralelamente, ha ampliado su versatilidad artística al incursionar en el teatro musical con papeles protagónicos en Mentiras, el musical, Hoy no me puedo levantar y La chica del bikini azul.

En 2017 presentó Capítulo uno, disco en vivo acompañado de un documental, y en 2019 publicó los álbumes Masoquista y Malquerido, este último concebido como un proyecto conceptual acompañado de un cortometraje que conecta visualmente con las canciones. A lo largo de su trayectoria ha escrito temas para intérpretes como Edith Márquez, Banda El Recodo, Kika Edgar y Los Ángeles Negros, además de colaborar con artistas como Raymix, Kurt, Denise Rosenthal, Raquel Sofía, Río Roma y Vivianne Baeza.

Carmen María es una cantautora mexicanoamericana que ha construido una propuesta singular dentro del pop latino contemporáneo a partir de su identidad fronteriza. Su música refleja la riqueza bicultural mediante una fusión poco convencional de géneros como huapango, ranchero, r&b, bossa nova y techno house, desarrollando un lenguaje sonoro propio que combina sensibilidad autoral y experimentación.

Su álbum más reciente, Rubedo, producido junto a Mateo Lewis, profundiza en esa búsqueda creativa a través de un relato íntimo sobre transformación personal inspirado en la simbología alquímica, proyecto que fue reconocido por Rolling Stone en Español como uno de los mejores discos de 2024. Canciones de su inspiración como Tanto para nada (en mancuerna con Ale Zéguer) y ¿Dónde comienza tu amor? (colaboración con Manuel Alejandro Pozas) han acumulado millones de reproducciones y visualizaciones en plataformas digitales, consolidando el alcance de una obra que aborda el dolor, la evolución y el renacimiento que marcaron el proceso de este material.

Se ha presentado con éxito en recintos de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Tijuana, y ha compartido escenario con figuras de la música como Ximena Sariñana, Alejandro Sanz, Julieta Venegas, Franco de Vita, Emmanuel, Aleks Syntek, Noel Schajris, Yuridia, Ana Victoria y Luis Fonsi, en foros de México, Perú, Argentina y Estados Unidos. Mientras su comunidad digital continúa creciendo con cientos de miles de oyentes y seguidores en plataformas, su voz, autenticidad y lirismo visceral la posicionan como una de las artistas emergentes más vibrantes de la nueva escena latina.

El viernes 15 de mayo a las 21:00 horas tienes una cita en El Cantoral para la Bohemia 90. Adquiere tus boletos en ticketmaster.com.mx o directamente en la taquilla del recinto.

Los boletos están disponibles en Ticketmaster y en la taquilla de El Cantoral.