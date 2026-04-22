Cócoro y su Pandilla regresan con “Un Abrazo”

Una propuesta musical con valores para la infancia

“Queremos devolverlos a la niñez sin aislarlos, pero sí protegerlos de los mensajes que no son adecuados”

Por Arturo Arellano

Cócoro y su Pandilla iniciaron una nueva etapa de la mano de CC Entertainment, marcando un momento clave en la evolución del proyecto con una renovación de imagen, una propuesta musical renovada y el lanzamiento de nuevos contenidos dirigidos al público infantil y familiar.

La nueva fase arrancó con “Un Abrazo”, una canción que transmite la importancia del cariño, la cercanía y el amor como elementos fundamentales para el bienestar emocional. El sencillo busca motivar a los niños a expresar sus emociones, conectar con los demás y reconocer el valor de un gesto tan simple como un abrazo.

“Es un renacimiento de Cócoro y su pandilla. Es algo súper interesante: queremos música moderna, fresca, con canciones que conecten con los niños, pero con letras que lleven valores, mensajes, siempre algo educativo. Y al mismo tiempo que lo disfruten los padres de familia”, explicó Karla, líder del proyecto en entrevista.

El reto de conectar con nuevas infancias

Actualmente, el proyecto ya cuenta con música disponible en plataformas digitales que abarca desde el juego con el lenguaje en “Chirulero Chipocludo”, mensajes de autoestima en “Good Luck”, hasta temas sobre afecto y vínculos en “Flores Amarillas” y aprendizaje del mundo en “Los Planetas”. En conjunto, estos temas suman más de 8.4 mil reproducciones.

Sin embargo, el contexto actual representa un desafío “El reto es conectar con los nuevos gustos, porque yo veo que ahora los niños crecen rapidísimo por todo el alcance que tienen en redes sociales. Siento que cada vez la niñez dura menos, niños de cinco años escuchando letras de grandes. Entonces el reto es devolverlos a la niñez sin aislarlos, pero sí protegerlos de los mensajes que no son adecuados”, señaló.

A pesar de ser una propuesta reciente, la respuesta ha sido positiva “Tenemos muy poco de este regreso y ha sido algo que la gente poco a poco irá adoptando, porque si bien es una propuesta diferente con una canción por semana, es un poco complicado que las escuchen de nuevo. Hasta ahora a la gente le gusta, agradecen que haya temas sobre los abrazos, sobre las bendiciones que tenemos, sobre la valentía, el valor que tenemos. Los comentarios que llegan son muy buenos, porque tocamos temas diferentes”, comentó.

Música con valores y emociones

En un entorno donde el contenido infantil está bajo la lupa, Cócoro busca diferenciarse al ofrecer propuestas con valor educativo y emocional.

“Lo más importante es sembrar los valores: empatía, respeto, que no hagan bullying, que pensemos en los otros y en ti mismo, en valorarlos. Muchas veces por darle gusto a los adultos, se hacen chiquitos con una autoestima baja. Queremos que los niños sepan que los sentimientos tienen valor, que pueden expresarse. Eso lo trabajamos con la música, que conecten con nuestros personajes”, explicó Karla.

El proyecto también apuesta por una estrategia digital enfocada principalmente en YouTube “Iniciamos nuestra plataforma más fuerte en YouTube, donde hemos crecido mucho, afortunadamente ya tenemos más de 2 millones de suscriptores. También estamos en TikTok, Instagram y Facebook, pero no es tanta nuestra presencia porque no es tan fácil que los papás les dejen esas plataformas a sus niños, porque ahí están más expuestos. En YouTube contamos historias, les presentamos a los personajes”, detalló.

Un show en puerta

Como parte de esta nueva etapa, Cócoro y su Pandilla prepara un espectáculo en vivo que busca ampliar la experiencia del público “Estamos preparando un show que va a estar increíble, con una nueva propuesta. Son canciones nuevas adaptadas al nuevo estilo, duran un minuto o un minuto y medio, la propuesta en el show es contar una historia a través de la música”, adelantó.

El concierto incluirá más de treinta temas y una fuerte carga escénica “Sería un concierto muy coreográfico. La gente se va a conectar con nosotros, serán parte del show. Sería en la Ciudad de México y después una gira por el Bajío y ciudades cercanas”, concluyó.