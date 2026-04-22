Gobierno de Delfina Gómez endurece castigos por maltrato animal; hasta 36 horas de arresto

Congreso mexiquense aprueba su iniciativa

La nueva norma establece que el maltrato ya no será visto en Edomex como una falta menor, sino como una conducta con consecuencias administrativas más severas

La LXII Legislatura del Estado de México aprobó por unanimidad la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con la que se reconocen a los animales como seres sintientes y se fortalecen las sanciones contra conductas de crueldad, abandono y trato indigno. La nueva norma establece que el maltrato ya no será visto como una falta menor, sino como una conducta con consecuencias administrativas más severas en la entidad.

Entre los actos sancionables se encuentran torturar, golpear o maltratar a un animal, provocarle sufrimiento considerable, poner en riesgo su salud o su vida, así como mantenerlo en condiciones inadecuadas de alojamiento, movilidad e higiene. En estos casos, la legislación prevé desde multas económicas hasta arresto inconmutable de 36 horas, además de otras medidas como trabajo en favor de la comunidad, según la gravedad de la conducta.

La aprobación de esta ley se enmarca en la ruta promovida por la gobernadora Delfina Gómez para reforzar la protección de los animales en el Estado de México, luego de diversos casos de abuso que han causado indignación social en semanas recientes. Además de endurecer castigos, la norma contempla herramientas como el Registro Único de Animales de Compañía, Centros de Control y Bienestar Animal y acciones de educación para fomentar una cultura de cuidado y evitar que estos hechos queden sin sanción.