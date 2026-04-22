Destinan 15 mdp para mejorar la búsqueda de personas desaparecidas

Enfoque humanitario

Recursos del Fondo Estatal de Desaparición para equipamiento de vanguardia en las acciones en campo

Toluca, Estado de México.– El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez destinará, para 2026, 15 millones de pesos del Fondo Estatal de Desaparición para mejorar las capacidades operativas, el equipamiento, la tecnología y la profesionalización del personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem), adscrita a la Consejería Jurídica, lo que permitirá obtener mayores resultados en la coordinación, diseño y ejecución de acciones orientadas a la localización de personas desaparecidas.

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fondo Estatal, Jesús George Zamora, Consejero Jurídico, explicó que se realizó un diagnóstico para detectar las necesidades operativas de la Comisión de Búsqueda estatal, a fin de eficientar sus funciones en campo y contar con una respuesta de trabajo más ágil, utilizando los recursos públicos de manera transparente.

“La Gobernadora ha dado la instrucción de que las madres buscadoras, las personas buscadoras, pero también el personal de la Comisión, cuenten con todos los elementos para realizar su trabajo. También parte importante del diagnóstico es el abastecimiento de tecnología y equipo para que podamos hacer frente a estos retos, fundamentalmente, a los que año con año tenemos, respecto a búsquedas geoespaciales y reforzar nuestro equipo tecnológico para estas actividades”, afirmó.

Con esta inversión, la Cobupem, mejorará el equipo de seguridad, protección y resguardo sanitario de quienes se dedican a la búsqueda de personas. Asimismo, tiene como finalidad contar con equipamiento especializado y tecnología de vanguardia que facilite la búsqueda en escenarios específicos, como el rescate en cuerpos de agua y en barrancos.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Cobupem, trabaja para mejorar las acciones de búsqueda bajo un enfoque humanitario, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.