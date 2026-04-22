Agilizarán trámites del Programa de Vivienda para el Bienestar

Reunión con 11 presidentes municipales

Metepec, Estado de México.– El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), sostuvo una reunión de trabajo con presidentes municipales y representantes de 11 municipios ubicados en distintas regiones del territorio estatal, con el propósito de dar continuidad y agilizar los trámites necesarios para cumplir con el Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la reunión, encabezada por Carlos Maza Lara, Titular de la Sedui, y por Tania Libertad Argumedo Chávez, Coordinadora Regional de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), autoridades de los tres órdenes de gobierno sostuvieron un diálogo para revisar y analizar los avances en el cumplimiento de las 36 mil viviendas a cargo de la Conavi, de un total de 100 mil que el Gobierno federal construirá en la entidad, para impulsar el bienestar social y el desarrollo territorial ordenado.

Al respecto, el Secretario Maza Lara destacó que este esfuerzo ayudará a dinamizar la inversión en los municipios, al generar empleos y promover la compra de materiales para la construcción; además, permitirá a los ayuntamientos recaudar más recursos y, sobre todo, facilitará que más familias accedan a una vivienda adecuada y con servicios.

Durante su participación, Tania Libertad Argumedo Chávez reiteró a las autoridades municipales que cuentan con el respaldo del Gobierno de México para agilizar los trámites y permitir que el Estado de México cumpla con la meta asignada, la más alta a nivel nacional, en beneficio de mexiquenses con ingresos menores a dos salarios mínimos y sin seguridad social.

Asistieron a la reunión y manifestaron su disposición para sumar esfuerzos e impulsar la construcción de vivienda, las y los presidentes municipales de Axapusco, Melitón Cid Galicia; de Ixtapan de la Sal, Jessica Rosalío Embriz; de Luvianos, Edder Jesús Jaimes Garduño; de Naucalpan, Isaac Martín Montoya Márquez; de ?Tecámac, Rosa Yolanda Wong Romero; de Teoloyucan, Luis Domingo Zenteno Santaella y de? ?Zacualpan, Carlos Rogel Valle. Además, acudieron representantes de los gobiernos de Almoloya de Juárez, Calimaya, San Felipe del Progreso y Tultitlán.

De manera paralela, la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura mantiene coordinación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para la construcción de las 60 mil viviendas que le corresponden a dicho organismo, así como con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al que se le han asignado 4 mil viviendas.