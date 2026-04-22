Nadie puede obligar a la gobernadora de Chihuahua a comparecer ante el Senado

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Aunque se trata de “un llamado a misa”, los “duros” de Morena se esfuerzan en tratar de convertir al Senado en un tribunal, para juzgar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campo Galván, conocida popularmente como Maru Campos, por la suposición de que permitió que agentes extranjeros, concretamente de los Estados Unidos, participaran en acciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico.

De antemano se sabe que no hay manera de que se obligue a la mandataria chihuahuense a comparecer ante los integrantes de la pomposamente llamada Cámara alta, pero lo que importa es debilitar a esa figura de la oposición y tratar de conquistar el gobierno de ese estado que es hasta ahora una de las pocas entidades federativas en donde Morena no ha tenido éxito, pues allí se han relevado en el gobierno sólo el PRI y el PAN.

De hecho, la actual mandataria fue impulsada por el PAN y aunque ha enfrentado severas críticas de su antecesor Javier Corral Jurado –quien inclusive renunció al partido azul y dio el salto a Morena– en lo general encabeza un gobierno bien calificado, que en la mayor parte de las encuestas aparece entre los diez mejores de la República, por lo que en las filas panistas se confía en que abonará en beneficio del candidato de su partido en las elecciones venideras.

Chihuahua es uno de los 17 estados que elegirán nuevo gobernador en junio de 2027 y, como mencioné, Morena pretende sumarlo a su nómina, por lo que desde hace tiempo ya tiene en campaña a la senadora Andrea Chávez Treviño, quien ha gozado de pleno respaldo del ex coordinador de la bancada oficial en su Cámara, el muy criticado tabasqueño Adán Augusto López Hernández, el “hermano” del caudillo de la llamada Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, de quien fue secretario de Gobernación.

Chávez Treviño está tan empeñada en conquistar el gobierno de su estado que inclusive pidió licencia al Senado (además de un avanzado embarazo) para dedicarse de tiempo a una campaña que obviamente está fuera de los tiempos legales. Sus simpatizantes le conceden muchas posibilidades de triunfo, al tiempo que tiene gran resistencia dentro de su mismo partido, sobre todo del actual presidente municipal de la fronteriza Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien suma numerosas simpatías en las filas de Morena y, además, tiene la ventaja de tener como base la ciudad más poblada de ese extenso estado norteño.

Pero, ese es otro asunto, lo actual es la embestida del oficialismo contra la gobernadora saliente.

Primero, en la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó “invitar” a la gobernadora María Eugenia Campos y al fiscal chihuahuense César Jáuregui, a una reunión de trabajo el próximo martes por la presunta participación de dos agentes de la CIA en labores de seguridad dentro del estado sin autorización, los cuales fallecieron en un accidente carretero tras un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

Ese acuerdo de comisiones fue turnado de inmediato al pleno de la Cámara, en donde generó una intensa discusión política. De manera destacada, la defensa de los argumentos de Morena los encabezó el mencionado ex gobernador chihuahuense Javier Corral, declarado prófugo de la justicia de su entidad, pero que se salvó de ser aprehendido gracias a la protección del gobierno “moreno” de la Ciudad de México.

En contrario, se manifestó el senador emecista Luis Donaldo Colosio Riojas, al precisar que “este pleno no debería de estar votando este asunto, no por irrelevancia, sino porque, para empezar, la comisión que lo dictaminó carece de la competencia para hacerlo.

“La Comisión de Puntos Constitucionales tiene un objeto preciso muy bien definido y acotado, que es analizar y dictaminar asuntos de naturaleza estrictamente constitucional.

“Perdón, pero ponerle cosas constitucionales al dictamen no lo hace materia constitucional”…, dijo Colosio, quien sentenció:

“Estamos pasándonos por el Arco del Triunfo a la Constitución del estado libre y soberano de Chihuahua y la Constitución federal, además.

“Quiero detenerme un momento también para voltear a ver un poquito el lenguaje que se utiliza en este dictamen, porque estamos diciendo que no se trata de ningún citatorio, ¡por favor!

“Esta cosa de una respetuosa invitación que se le hace a la gobernadora mediante un punto de acuerdo pasado por la Comisión de Puntos Constitucionales, y posteriormente por el Pleno del Senado, es una completa simulación, está matizando el lenguaje para decir que no la están citando de manera formal, cuando así es.

“Estaríamos sentando un gravísimo precedente en contra del federalismo en este Pleno, que es precisamente la casa del federalismo…

“Si la motivación realmente es de seguridad nacional, entonces el órgano competente es la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que por cierto no sea podido instalar todavía, pese a múltiples insistencias por parte de nuestro grupo legislativo”, añadió Colosio a sus denuncias.

De manera sorpresiva, la bancada del PAN votó a favor de aprobar la “invitación” a la mandataria y al fiscal, pero reviró con una solicitud similar, presentada por su coordinador, el ex candidato presidencial Ricaro Anaya Cortés, para citar a los mandatarios “morenos” de Sinaloa, Rubén Rocha Cordero y de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a los que calificó de “narcogobernadores”.

Al justificar la decisión de su bancada, Anaya Cortés retomó lo señalado por Colosio, en el sentido de que “el Senado de la República no tiene facultades para citar gobernadoras y gobernadores de los estados.

“Aunque Morena no lo entienda, vivimos en una Federación con estados libres y soberanos, no vivimos en un estado unitario”, declaró el coordinador panista, quien continuó: “vamos a votar a favor porque el que nada debe nada teme, porque estamos orgullosos del trabajo de la gobernadora de Chihuahua, porque va a ser una extraordinaria oportunidad para que ella les explique cómo es que en Chihuahua sí se combate al crimen organizado. Cómo en Chihuahua no se pacta con los narcotraficantes”.

Enseguida, Anaya agregó la propuesta de que también se cite a los gobernadores de Sinaloa y Baja California y les indicó a los senadores oficialistas que si quieren saber cómo y para qué entraron los agentes extranjeros “no se los va a poder responder Maru Campos. Eso se los puede responder el Instituto Nacional de Migración del gobierno de Morena”.

De hecho, lo expuesto por los senadores de oposición, ya había sido admitido por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador por Tabasco, el ex priista Óscar Cantón Zetina, quien desde un día antes, en una entrevista para un programa de Telefórmula, admitió que el Senado no tiene facultades para citar a un gobernador y que, en todo caso, se haría una “invitación”.

Posiblemente por las presiones dentro de su bancada, el referido Cantón Zetina tuvo que organizar la reunión en la que se aprobó el citatorio y luego, justificarlo ante el Pleno.

Primero, precisó que la propuesta para convocar a la mandataria la presentó el también senador por Chihuahua, de Morena, Carlos Loera.

Luego hizo un recuento de las dudas surgidas respecto a lo sucedido en ese estado norteño y explicó que “por eso fue que en el seno de esta comisión dictaminadora se entendió que debía proceder esa invitación respetuosa”.

En resumen, la gobernadora y el fiscal están en su derecho de decidir si acuden o no a ese llamado del órgano del Poder Judicial. A fin de cuentas, el fondo del asunto es tratar descalificar a la mandataria panista y exhibirla ante la opinión pública como violadora de la sacrosanta soberanía de la que la 4T intenta aparecer como única defensora.

Mientras tanto, siguen los cambios en la dirigencia nacional de Morena.

Al nombramiento de Citlalli Hernández Mora, como encargada de las negociaciones con los satélites de Morena, el PT y el PVEM, le siguió la remoción de la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján.

La presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo informó que la había nombrado consejera jurídica, en relevo de Esthela Damián Peralta, quien va a hacer campaña para gobernadora de Guerrero, lo que deja fuera a Félix Salgado Macedonio.

Sheinbaum dedicó elogios al trabajo de Alcalde Luján. Entonces ¿por qué la remueve?

¿Y “no me digan Andy”?