LIFETIME EN EL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

Las cuatro fascinantes historias de Ann Rule

El canal presenta un ciclo imperdible de Lifetime Movies inspiradas en los relatos de la reconocida escritora de true crime Anne Rule, con historias que exploran los rincones más oscuros de la mente humana

En el marco de la celebración del Día Internacional del Libro, LIFETIME invita a su audiencia a sumergirse en un especial cargado de suspenso, misterio y drama con una selección de películas basadas en las impactantes investigaciones de Anne Rule, una de las autoras más influyentes del género literario true crime en Estados Unidos.

A través de relatos intensos y profundamente humanos, este especial de la franquicia “Libros, cámara y ¡Acción!” de Lifetime Movies, pone en pantalla historias que estremecen con casos reales que revelan cómo el peligro puede esconderse en los lugares más inesperados: desde entornos cotidianos hasta relaciones familiares o de amistad cercanas.

Este especial del Día Internacional del Libro incluye cuatro producciones que destacan por su narrativa inquietante y su conexión con hechos reales, comenzando con la película “Peligro en el Dormitorio” (Ann Rule’s: Danger In The Dorm), la historia de Becky y Kathleen, dos amigas de toda la vida, que empiezan juntas la universidad. Sin embargo, el tranquilo campus universitario se ve aterrorizado por la amenaza de un asesino en serie después de que Becky aparece muerta en su dormitorio. En lugar de esperar a que la policía investigue, Kathleen con la ayuda de otras estudiantes y de Joanne, la angustiada madre de Becky, llevan a cabo su propia investigación, aunque esto suponga un peligro para ellas.

La tarde del jueves continuará con “Círculo de Engaño” (Ann Rule’s Circle of Deception) una historia que muestra a una pequeña comunidad isleña que se ve muy afectada cuando uno de sus habitantes, Russel Douglas, es encontrado muerto un día después de Navidad; siguiendo con “La Casa en Llamas” (Ann Rule’s A House on Fire), que narra la historia de Debora Green, una brillante doctora que parecía estar viviendo el sueño americano. Pero tras la apariencia de una vida perfecta se escondía un matrimonio inestable y un descontento inquietante. Los problemas de Debora desembocan en un incendio catastrófico que acabó con las vidas de sus pequeños hijos en el año 1995 y ella sentenciada a dos condenas simultáneas de 40 años de prisión.

Para finalizar este especial del Día Internacional del Libro, Lifetime llevará a la pantalla “Un Asesinato Para Recordar” (Ann Rule´s A Murder To Remember) un largometraje que muestra la historia de Javier y Robin Rivera, un joven matrimonio que decide celebrar su primer aniversario acampando en el bosque. Sin embargo, el esposo muere y ella, ante los peligros de la naturaleza, pone su vida en manos de un desconocido cuyas intenciones no son tan claras.

Con este especial, Lifetime no solo rinde homenaje al poder de las historias escritas en un libro, sino que también acerca al público a los fascinantes relatos de Anne Rule, cuyas obras revelan las complejidades de los crímenes reales y las motivaciones humanas detrás de ellos.

SINOPSIS

PELIGRO EN EL DORMITORIO (ANN RULE’S: DANGER IN THE DORM)

17:00 HS. MEX – COL /19:00 HS. ARG

Cuando su mejor amiga de la infancia es asesinada en el campus universitario, Kathleen decide involucrarse activamente en la búsqueda del culpable. Enfrentándose a la indiferencia y los riesgos personales, deberá reunir pruebas y convencer a la policía antes de que el asesino vuelva a atacar.

CÍRCULO DE ENGAÑO (ANN RULE’S: CIRCLE OF DECEPTION)

18:40 HS. MEX – COL /20:40 HS. ARG

El hallazgo de un cadáver el día después de Navidad sacude a una tranquila comunidad. A medida que surgen secretos ocultos, vecinos y cercanos comienzan a cuestionar quién era realmente la víctima… y quién tenía motivos para matarlo.

LA CASA EN LLAMAS (ANN RULE’S: A HOUSE ON FIRE)

20:20 HS. MEX – COL / 22:20 HS. ARG

Basada en el caso real de Débora Green, esta historia impactante retrata uno de los crímenes más perturbadores de los años 90. Condenada por provocar el incendio que terminó con la vida de sus hijos, la película explora los límites entre la culpa, la tragedia y la mente humana.

UN ASESINATO PARA RECORDAR (ANN RULE’S: A MURDER TO REMEMBER)

22:00 HS. MEX – COL / 00:00 HS. ARG

Lo que comienza como una escapada romántica en el bosque se transforma en una pesadilla. Tras un violento ataque que deja a su esposo gravemente herido, una mujer deberá confiar en un extraño para sobrevivir, sin saber si está frente a su salvador… o a un nuevo peligro.

ESPECIAL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO JUEVES 23 DE ABRIL DESDE LAS 17:00 HS. MEX- COL / 19:00 HS. ARG