«No es menor lo de la presencia de agentes de EU en Chihuahua”: Sheinbaum

Pide a EU explicar operación en territorio mexicano

Se debe cumplir con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, señala la mandataria

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó, en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, que “no es menor” lo de la presencia de agentes de Estados Unidos en un operativo en territorio contra el crimen organizado en Chihuahua.

Reiteró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) no sabía de la participación de los estadounidenses en el desmantelamiento de laboratorios de drogas en ese estado, y que fallecieron después en un accidente carretero.

Indicó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ya hablaron con la gobernadora panista Maru Campos, y se prevé que ambas entablen conversación porque “es necesario el diálogo”.

Puntualizó que en la colaboración en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, los socios deben cumplir con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, por lo que cualquier labor para sus agentes deben ser acreditada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Se está verificando si estaban acreditados o no”, señaló en la mañanera de este miércoles ante este caso que trascendió luego que los dos elementos estadounidenses perdieran la vida en un accidente tras regresar de un operativo en la sierra chihuahuense para desmantelar narcolaboratorios.

La mandataria federal subrayó que ante esta posible violación a las leyes nacionales, la cancillería envió una carta al embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson, “para que pudieran proporcionar toda la información, diciendo que esto no es parte del protocolo de seguridad. Es un tema de seguridad nacional y de soberanía, por eso no es menor lo que ocurrió”.

Cuando se le insistió en que se solicita en la misiva, explicó: “Se hace un extrañamiento de lo que pasó. Y pedimos información de exactamente qué hacían estas personas, cuándo entraron. En fin. todo lo relacionado”.

Aun cuando el gobierno estadounidense ha negado información al de México, como en el caso del secuestro del líder del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, la titular del Ejecutivo confió en que ene este caso Washington entregue todo lo referente a la presencia de sus dos agentes.

“Esperemos, uno de los elementos es la confianza mutua, cuando hay un tema como esto tiene que aclararse. No está permitido por ley que ningún agente, ninguna persona que viene a realizar una tarea de seguridad participe de manera directa con alguna entidad de la República sin pasar por la SRE y (sin cumplir) los protocolos. Tienen que brindar la información, hoy es un gobierno diferente”.

La Presidenta dijo que hablará con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para que también aclare lo conducente.

“Pero debe quedar muy claro, tanto a Estados Unidos como a los gobiernos estatales, que la colaboración en materia de seguridad debe ser dentro del marco de entendimiento, dentro de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”.

Dio lectura al artículo 71 de la Ley de Seguridad Nacional, donde se acredita que los agentes extranjeros que necesiten colaborar en el país necesitan acreditación de la SRE y que “no podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas”.

Ante las declaraciones de la mandataria estatal (proveniente del PAN), en el sentido que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) participaron en ese operativo, Sheinbaum Pardo reviró: “En efecto, se apoya a las autoridades (locales) para eso, hay protocolos para hacerlo así; pero la Defensa no sabía que estaban participando en el operativo personas que no eran ciudadanos mexicanos. Es algo que no debe ser menor, cualquier relación que haya en cualquier materia con Estados Unidos, particularmente en seguridad, tiene que pasar necesariamente por el gobierno federal, particularmente por la SRE, esto está en la Constitución y en las leyes”.

Invita a Luisa María Alcalde a Consejería Jurídica

Ante el inminente proceso de selección de candidaturas en Morena y en atención a la recomendación que hizo de que quien aspire a otro cargo debe dejar el gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la consejera Jurídica del Ejecutivo Federal Esthela Damián Peralta le notificó que buscará trabajar políticamente en Guerrero, por lo que renunciará a fin de mes. Ante este escenario, la mandataria informó que invitó a la dirigente de Morena Luisa María Alcalde a sustituir a Damián.

Dijo que Alcalde le pidió un tiempo para valorar si acepta la invitación, por lo que próximamente se sabrá. Si ella acepta, Morena deberá iniciar un proceso para elegir a su nuevo dirigente precisando que aun cuando hay diversas versiones, quien quiera dirigir el partido también deberá dejar el gobierno, mencionando incluso que la secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel tiene derecho a buscar esa posición.

Sheinbaum aclaró que en ningún caso ella tiene candidato para cualquiera de las posiciones políticas en juego y aclaró que estas son decisiones que ella adopta, rechazando las versiones opositoras de que las decisiones las está adoptando Andrés Manuel López Obrador. Dijo que él ha sido muy respetuoso de su gobierno y se ha retirado a Palenque para participar en el movimiento únicamente escribiendo libros y aportando al humanismo mexicano.

Dijo que la invitación a Alcalde la decidió entre varios perfiles y consideró que ella podría desempeñar el cargo. Mencionó que cuando Damián le informó que buscará un cargo en Guerrero, sólo le pidió que formalizara su renuncia a finales de mes para la entrega de la oficina.

Alto Comisionado de la ONU, en Palacio Nacional

En medio de tensiones por el problema de los desaparecidos, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió al Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Türk, quien arribó a Palacio Nacional para sostener un encuentro con autoridades federales.

El funcionario llegó a las 9:30 horas e ingresó por la puerta número 8 de la calle Corregidora, donde fue recibido personalmente por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

La visita ocurre luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU planteó escalar el caso de México ante la Asamblea General, al advertir sobre la magnitud de la crisis de desapariciones en el País.

El gobierno mexicano rechazó ese diagnóstico y ha sostenido que se basa en información parcial, al tiempo que ha defendido su estrategia y planteado mantener la cooperación con organismos internacionales.