¡Qué lindo es mi México…! llega al Teatro Las Torres

Con Humberto Cravioto como padrino de los nuevos talentos

Se presentarán 15 nuevos exponentes de la música tradicional

Por: Asael Grande

¡Qué espectáculo tan vibrante se prepara en Satélite! El evento ¡Qué lindo es mi México! “Los Grandes Talentos de México” se presentará el próximo 1 de mayo a las 18 hrs. en el Teatro Las Torres (ubicado en Cto. Circunvalación Ote. 10, Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México). El concierto contará con la presencia de Humberto Cravioto, una de las voces más privilegiadas de México, como padrino de los nuevos talentos.

Se presentarán 15 nuevos talentos de la música tradicional; acompañamiento musical de Mariachi y la participación de un Ballet Folklórico. Invitados especiales como el tenor internacional (reconocido como uno de los tres tenores mexicanos junto a Alberto Ángel “El Cuervo” y Valente Pastor), descendientes de compositores icónicos como Guillermo Oteo Esparza y los hijos de Tomás Méndez.

En conferencia de prensa, Mary Sánchez, conocida como “La Perla de la Música Mexicana”, creadora del espectáculo, ¡Qué lindo es mi México! “Los Grandes Talentos de México”, comentó: “se trata de promover a todos nuestros talentos, hay unos que ya tienen más experiencia; hay otros que apenas van con la ilusión de estar en un teatro, en un escenario, en donde su talento sea apreciado; Adrián Alonso nos hace el favor de apoyarnos con el Teatro Las Torres; siempre he sido una gran soñadora, tengo veinte años de trayectoria como cantante, ocho años como conductora, y cuatro años como directora y creadora del programa ‘Qué lindo es mi México!’, que cada vez va con más éxito en el Canal 22 México, y Canal 22 Internacional, y Canal TV Migrante; cuando empecé esta carrera me encontré con gente que ‘promete las estrellas’ sin que tengan el mérito, a mí me gusta apoyar a los talentos, me siento muy orgullosa de apoyarlos, tienen mucho talento”.

Por su parte, el destacado tenor y cantante Humberto Cravioto, quien apadrinará a todos los participantes e interpretará algunas canciones de música vernácula, destacó: “quiero agradecer a Mary Sánchez, la conductora de este hermosísimo programa, ¡Qué lindo es mi México!, que en esta ocasión tendrá a talentos, no tan conocidos, que ya han luchado por algún tiempo, y tienen que seguir peldaño por peldaño, escalón por escalón, porque en esta carrera no se sube en elevador, sino por la escalera, poco a poco; nosotros, tanto Mary como yo, no estamos lucrando con nada, yo vengo aquí con todo mi corazón y con todo el alma, a servir y a tratar de ayudar a los nuevos talentos, y a la música que adoramos, y que queremos, que es la música mexicana, entonces, venimos a dar algo que vale más que cualquier dinero, que el oro, que todo lo que podamos tener el tiempo, porque el tiempo no se repone, el tiempo es lo más valioso que hay; espero que a los nuevos talentos les vaya muy bien, yo he tenido dentro de mi carrera la suerte de apadrinar a gente que ha sido muy popular, como Mary Sánchez, pero también a Aida Cuevas, a Rodrigo de la Cadena; Mary Sánchez jamás etiqueta a nadie, ella tiende la mano en un programa muy popular en el Canal 22; para ella y para mí, todos ustedes los nuevos talentos, tienen un gran valor”. Las entradas para ¡Qué lindo es mi México! “Los Grandes Talentos de México”, están disponibles a través de la plataforma TicketPoint.mx.