Sí soy yo, no eres tú Una comedia emocional sobre lo que dejamos pasar

Con Olivia Collins, Daniela Carvallo, Loreli Mancilla y Andy Mora

La obra no habla de relaciones fallidas, sino de decisiones que se postergan.

Si Soy Yo, No Eres Tú es una comedia emocional contemporánea que se adentra en algunos de los territorios más incómodos —y más frecuentes— de las relaciones afectivas: el narcisismo, la manipulación emocional y la codependencia, dinámicas que a menudo se normalizan y se confunden con amor.

La obra no habla de relaciones fallidas, sino de decisiones que se postergan. Señales que se reconocen tarde, límites que no se colocan y del miedo —silencioso pero poderoso— a quedarse solo, a creer que “nadie más nos va a querer”, y a permanecer en vínculos que dañan por temor a empezar de nuevo.

Desde el humor y la cercanía, la puesta en escena propone una mirada honesta —a ratos incómoda— sobre la responsabilidad personal dentro del vínculo. No busca señalar culpables ni ofrecer respuestas fáciles; plantea algo más profundo: reconocer aquello que muchos han vivido, aunque no siempre se diga en voz alta.

Si Soy Yo, No Eres Tú hace reír, pero también despierta. Permite identificar conductas, reconocer señales que antes se ignoraban —las conocidas red flags— y mirarse sin culpa, pero con conciencia. Porque entender lo que duele puede ser el primer paso para dejar de repetirlo.

SINOPSIS

Cuatro mujeres atraviesan distintos momentos de su vida emocional. Sus historias no son extraordinarias, pero sí profundamente reconocibles. Relaciones marcadas por el apego, el control, la manipulación emocional y la dificultad de romper dinámicas que dañan más de lo que sostienen.

A través de estos relatos entrelazados, Si Soy Yo, No Eres Tú explora formas de codependencia conductas narcisistas y el miedo a la soledad: aferrarse por temor, justificar lo injustificable, aceptar el control disfrazado de cariño o incluso buscar ayuda y descubrir que, en ese camino, también puede existir manipulación.

Una terapeuta observa, acompaña y dialoga con el público, convirtiendo cada historia en un espejo colectivo. No para juzgar, sino para reconocer patrones que muchos han vivido —aunque rara vez se atrevan a nombrar— y abrir un espacio de reflexión compartida.

La puesta en escena alterna comedia y emoción con precisión, logrando que el espectador ría mientras se identifica, se cuestiona y despierta. Si Soy Yo, No Eres Tú no ofrece moralejas ni recetas; deja algo más valioso: claridad. La posibilidad de ver lo que antes no se veía y de entender que elegir distinto también es una forma de valentía.

Porque a veces reírse es el inicio del despertar. Y reconocer lo vivido es el primer paso para no repetirlo.

PARTICIPACIONES DESTACADAS EN TEMPORADAS ANTERIORES

En temporadas previas, la obra ha contado con la participación en el elenco de Ana Patricia Rojo, Anna Ciocchetti, Liza Muriel y Arleth Terán lo que refuerza la calidad artística del proyecto y su atractivo para actrices de reconocida trayectoria.

FICHA ARTÍSTICA Idea Original :Bernardo Lartigue / Daniela Carvallo Dramaturgia: Daniela Carvallo / Mauricio Galaz Dirección: Mauricio Galaz Música original y música en escena: Andy Mora Duración: 90 min aprox.