Nura Francis rinde tributo a Juan Gabriel fusionando al Mariachi México 70 para sonar al «México de Oro»

Con la ingeniería de Víctor Neri

La música mexicana vive un momento de renovación generacional. Nura Francis, acompañada por el emblemático Mariachi México 70 de Pepe López, presenta su sencillo “Me gustas mucho”. Este trabajo es una pieza de excelencia nacida bajo la producción musical de su madre, la reconocida cantautora Edith Encalada, con la cual Nura aspira a ser nominada a un Grammy.

La fusión de dos épocas: Sonar al México de Oro

Este proyecto es una proeza técnica y un profundo lazo emocional. Gracias a la visión de Edith Encalada, quien además de ser la productora musical es la mentora detrás del desarrollo artístico de su hija, se logró unir la esencia de las grabaciones del Mariachi México 70 teniendo como director artístico al maestro Chucho López, producción guardada en un cofre como un tesoro de décadas pasadas; y ahora con la ingeniería de audio del multi ganador del premio Grammy, Víctor Neri, en los modernos estudios “Noviembre”, y al sumar los nuevos arreglos musicales del Maestro Rubén Solís, se ha logrado que el esta producción se fusione con la tecnología moderna para sonar al “México de Oro” con la fidelidad y potencia de la actualidad.

Tradición visual en la Plaza Garibaldi

El video musical, bajo la dirección de arte de Javier Vallín, se grabó en la emblemática Plaza Garibaldi. Ahí, Nura canta frente a las esculturas de los artistas más prodigiosos de nuestro país, buscando ser un puente entre los grandes ídolos y las nuevas generaciones. Para lograr una interpretación llena de sentimiento, contó con la dirección de voz del Maestro Javier Alfaro.

Un destino forjado en la mística familiar

La conexión de Nura con este tema es profundamente personal y hereditaria. Creció en las casas y estudios que el maestro Juan Gabriel tenía en la Riviera Maya, habitando ese santuario creativo mientras su madre, Edith Encalada, grababa su disco homenaje acompañada del Mariachi del Divo de Juárez bajo la producción de Guillermo Hergal. Ver a su madre trabajar de cerca con el legado del maestro Alberto Aguilera Valadez permitió que Nura, formada desde los 4 años en la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, absorbiera el amor por la música mexicana desde su corazón.

Declaraciones con el alma

«Poder haber grabado este sencillo y video musical acompañada de mis padres y de un equipo de producción extraordinario para mí es un gran honor; es un verdadero privilegio poderle rendir este homenaje al maestro Juan Gabriel y cantar la canción ‘Me gustas mucho’ con estos nuevos arreglos musicales, para poderle dar a mi México este tributo y mi sueño es que llegue a los Grammys», expresó con emoción Nura Francis.