La UAEMéx, sede del encuentro de comunidad empresarial italiana

La rectora Martha Patricia Zarza Delgado detalló que como parte de la relación entre Italia y México, la Autónoma mexiquense mantiene convenios de colaboración con empresas y universidades de ese país

Toluca, Méx.- Con el objetivo de impulsar la innovación tecnológica, fortalecer la competitividad de las industrias locales y fomentar la vinculación entre los sectores académico y empresarial, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) fue sede del evento “Italia en el Estado de México. Un encuentro entre el Estado de México y la comunidad empresarial italiana”, realizado por primera vez en la entidad mexiquense.

En el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” del Edificio de Rectoría, la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, destacó que México e Italia mantienen más de 150 años de cooperación basada en el respeto, la confianza y valores compartidos, lo que ha permitido consolidar una relación sólida en distintos ámbitos.

Acompañada por el embajador de Italia en México, Alessandro Modiano; el presidente de la Cámara de Comercio Italiana en México, Lorenzo Vianello, y el coordinador de Fomento Económico y Competitividad estatal, Jaime Gutiérrez Casas, subrayó que esta colaboración ha favorecido el intercambio económico y social entre ambos países.

En este sentido, resaltó que México es uno de los principales destinos de exportación italiana en el sector automotriz en América, además de destacar la presencia de empresas italianas en territorio nacional, particularmente en los sectores turístico e industrial.

Zarza Delgado señaló que un ejemplo de esta cooperación es la empresa Stellantis, con la que la UAEMéx mantiene un convenio para desarrollar la Maestría en Electrificación Automotriz, primer programa profesionalizante dirigido a personal de esta compañía y alineado con el Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, indicó que esta colaboración ha permitido establecer acuerdos con cinco universidades italianas, los cuales podrían fortalecerse mediante iniciativas como el Programa Erasmus+.

La rectora enfatizó que la UAEMéx se posiciona como un espacio estratégico para impulsar la innovación industrial, el diseño creativo y la economía circular, áreas en las que Italia cuenta con amplia experiencia.

“La UAEMéx está lista para responder a las nuevas demandas tecnológicas y científicas con una comunidad universitaria con visión de futuro, que hace de la integración global un pilar de su identidad”, afirmó Martha Patricia Zarza Delgado

Por su parte, el embajador Alessandro Modiano informó que el encuentro reúne a más de 300 representantes de los ámbitos académico, empresarial e institucional, con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover el intercambio de conocimientos en sectores como la mecánica y los procesos industriales.

Destacó que México e Italia comparten una profunda tradición de vínculos culturales, políticos y económicos, la cual continuará fortaleciéndose mediante diversas iniciativas a lo largo de 2026.

En tanto, Lorenzo Vianello señaló que el Estado de México concentra una importante presencia de empresas italianas, con más de 70 compañías instaladas en parques industriales de alto nivel.

Finalmente, subrayó que este encuentro representa una oportunidad clave para ampliar la colaboración no solo en el ámbito económico e industrial, sino también en la investigación y el desarrollo cultural.

Como parte de las actividades, se presentó el proyecto “Sydere Hub MX Centro de Investigación y Diseño”, en colaboración con el Politécnico de Turín, a cargo del académico Pier Paolo Peruccio, quien participó de manera virtual desde Italia.