¡Que te hagas a un lado!

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Un notable jefe mío, hoy muy homenajeado, y que nunca emitía una grosería, un adjetivo para descalificar o señalar a alguien, cada que conversábamos y nos referíamos a incapacidades de personajes públicos simplificaba el origen de esas inhabilidades con una frase muy suya:

“Ay don Roberto, don Roberto…! ¡eso es cosa de neuronas… de neuronas don Roberto!”

Lo recuerdo plenamente ahora ante situaciones y casos como el de la hablantina y muy muy gesticuladora casi ya ex dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, quien, ante la llegada de Citlalli Hernández a la cúpula del partido en el poder, no entendió -o hizo como que nada de eso tenía que ver con ella- el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Enviar a Citlalli como presidenta de la Comisión Electoral de Morena era decirle a Alcalde: “Hazte a un lado… esfúmate… déjale las riendas de Morena a Citlalli”.

Pero como Luisa María ni se inmutó e hizo como que la virgen le hablaba -en mi barrio eso se califica con un: le hizo al tío lolo-, pues ya ayer la mandataria fue más contundente y le dijo que la invitaba a la Consejería Jurídica de la Presidencia.

O sea, se quita de en medio o se quita.

Peero, Luisa María Alcalde insiste en que la verdad es que ella no entiende el lenguaje de Claudia Sheinbaum y a la convocatoria de que se presente ya en el Jurídico de la Presidencia, respondió con un:

“¡… mmm lo voy a pensar!”

Si yo fuera mal pensado, qué por supuesto que no lo soy, diría que la muy frágil Alcalde está retando a la Presidenta, que quizá lo que espera es que desde Palenque le envíen una confirmación por WhatsApp o que su amigo el vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila, conocido en el bajo mundo de la política como el cero votos, la invite de nuevo de vacaciones…

Trump no le deja a Sheinbaum ni un resquicio

Al que le sobran neuronas e intenciones es al presidente de EU, Donald Trump, quien ayer le recriminó duramente a la presidenta Claudia Sheinbaum su falta de sensibilidad y compasión ante la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente carretero en la sierra Tarahumara de Chihuahua.

Entrevistado por la cadena Fox, Trump se quejó de que la mandataria mexicana ni siquiera le envió sus condolencias, un pésame a nombre de su gobierno por estas dos muertes a pesar de que los dos agentes de la CIA caídos trabajaban para la seguridad de EU y de México.

Frente a todo esto, Trump afirmó que ya daba por perdido al México encabezado por Claudia Sheinbaum, quien a pesar de que él y EU representan la última esperanza y oportunidad de México, no reacciona y ni siquiera se conduele por la muerte de estos dos agentes de la CIA.

Por si fuese poco con la entrevista en Fox, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, reclamó a Sheinbaum su falta de “empatía” y la más mínima compasión ante la muerte en México de dos agentes estadounidenses en un accidente de tráfico al regreso de una operación llevada a cabo con la colaboración de las autoridades de Chihuahua.

“Creo que el presidente (Donald Trump, dijo Leavitt) estaría de acuerdo en que un poco de empatía por parte de Claudia Sheinbaum sería muy oportuno por las dos vidas estadounidenses que se han perdido”.

Ambas declaraciones -la de Trump y la de Leavitt– ocurren en un momento en que la relación entre Washington y México sigue bajo observación por temas de seguridad, migración y cooperación bilateral y justo en el inicio de la revisión del T-MEC.

El comentario de Trump y la reacción de la Casa Blanca colocan de nuevo el intercambio político entre ambos gobiernos en la agenda pública.

Frente a todo esto, Sheinbaum insiste en reclamar que se le informe qué hacían esos dos agentes de la CIA en Chihuahua, de si estaban ahí en acuerdo con la gobernadora panista Maru Campos y de si participaban o no en los operativos antidrogas en Chihuahua, para saber si -aunque hayan muerto- podrían ser sancionados o no.

Hasta el momento, ni la secretaría de Seguridad, de Omar García Harfuch, ni la Fiscalía General de la República, de Ernestina Godoy, ni la secretaría de Relaciones Exteriores, de Roberto Velasco, o el embajador de EU en México, Ronald Johnson, han informado si ya fueron entregados los cuerpos de los dos agentes fallecidos para ser trasladados a Washington o si continúan en alguna morgue de México.

Minuto de silencio en Senado

A solicitud de Morena, encabezado por la presidenta Laura Itzel Castillo, el Pleno del Senado rindió ayer un minuto de silencio en memoria de tres elementos del Ejército Mexicano muertos en un accidente en la carretera de Tabasco, no así para los dos elementos de la fiscalía de Chihuahua y los dos agentes de la CIA que cayeron en un barranco en la sierra Tarahumara el pasado fin de semana luego de un operativo para localizar y destruir un mega laboratorio clandestino de fentanilo.

Senador Mario Vázquez: “¡hipócritas!”

Ayer mismo, el senador panista por Chihuahua, Mario Vázquez, calificó de “hipócritas” a senadores del oficialismo por no reconocer la participación de agentes extranjeros en México.

Indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores debería tener un papel central en la regulación del ingreso y actuación de agentes extranjeros, lo que evidencia, sugirió, falta de control por parte del gobierno federal en este ámbito.

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