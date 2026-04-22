Las nueve de Morena

De frente y de perfil. Ramón Zurita Sahagún

Si algo se les dificulta a los partidos contendientes en 2027, es encontrar nueve mujeres bien posicionadas para competir por las gubernaturas de igual número de estados.

Modificaciones legales obligan a los partidos a presentar la mitad de hombres y la mitad de mujeres en las 17 gubernaturas en juego, aunque siendo una cifra impar el boleto sobrante del 50 por ciento corresponde a las mujeres.

De esa manera cada uno de los partidos o alianzas contendientes deberán presentar ese número de féminas (9) y ocho varones, por lo que revisan entre sus militantes a los personajes que se encuentran mejor evaluados y con posibilidades de ganar.

Para algunos partidos será difícil cubrir el requisito, aunque Morena los cumple sin problemas y hasta tiene excedentes en sus filas.

Hay entidades del país, en las que cuentan con dos o tres mujeres que pueden competir con posibilidades de éxito y todo será cuestión de analizar bien, cuáles de ellas presentan una mejor oferta electoral.

Hay muchos estados en los que nunca ha gobernado una mujer, en otros más han tenido un par de ellas y deberán definir bien la competitividad.

De los estados que nunca han sido gobernados por mujeres se encuentran Nuevo León, Querétaro, Baja California Sur, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Sinaloa.

7 de los 17 estados no han sido gobernados por mujer alguna, por lo que se antoja que los electores sepan la diferencia de los gobiernos entre hombres y mujeres.

En Nuevo León, Tatiana Clouthier y Clara Luz Flores, son serias aspirantes de Morena. Querétaro no tiene una figura relevante del sector femenino de Morena, aunque la senadora Beatriz Silvia Robles pudiera ser una opción.

Baja California Sur tiene como figura relevante a la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, mientras en Michoacán hay dos una con más oportunidad que la otra, la primera la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, a la que se le dan pocas posibilidades, la otra Fabiola Alanís, coordinadora de los diputados locales.

Nayarit tiene en la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, su máxima exponente del género femenino (reelecta) en el cargo.

En San Luis Potosí, la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se ve como una excelente opción, aunque la senadora Ruth González Silva, podría ser una buena opción en alianza con el Partido Verde.

Imelda Castro, senadora de mayoría por Sinaloa es la mujer mejor posicionada dentro del género femenino, por lo que de optar por una mujer sería una buena candidata.

Claro que la cosa no se queda solamente ahí, ya que en otras entidades también hay mujeres militantes de Morena con grandes posibilidades, como son los casos de Ana Patricia Peralta, alcaldesa de Cancún, en Quintana Roo; Ana Lilia Rivera y Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, en Tlaxcala, y Beatriz Mojica y Esthela Damián, Consejera Jurídica de la Presidencia, la senadora Verónica Díaz Robles en Zacatecas y en Sonora la senadora Lorenia Iveth Valles podría dar la sorpresa entre otras.

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Los rumores asaltan las planas políticas y uno de los más insistentes habla sobre la eventual salida de Marcelo Ebrard de la secretaría de Economía, su relevo, se dice, podría ser una de las tres nuevas figuras incorporadas a la discusión del T-MEC. Otro más insistente habla de la solicitud de licencia de Marina del Pilar Ávila en Baja California… No causó sorpresa la elección de los tres nuevos consejeros del INE, dos mujeres y un hombre, sobresaliendo el nombre de Arturo Chávez, director de Talleres Gráficos.

ramonzurita44@hotmail.com

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