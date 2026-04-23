Inauguran el alcalde Isaac Montoya y Delfina Gómez rehabilitación de periférico

Segundo tramo de la lateral Viveros-Baden Powell

Naucalpan, Méx.- En la inauguración de la reconstrucción con concreto hidráulico de un segundo tramo de la lateral del Periférico Norte, de Viveros-Baden Powell, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció el esfuerzo del gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, en la rehabilitación de esta importante arteria vial que se realizó resultado de un trabajo coordinado y el manejo adecuado de los recursos.

El presidente municipal al dar la bienvenida a la gobernadora, así como a autoridades estatales y municipales, reconoció la coordinación y visión metropolitana, a la vez que destacó las grandes obras que se han impulsado durante el gobierno de la maestra Delfina Gómez, como la Línea 3 del Mexicable, la Universidad Nacional Rosario Castellanos y la rehabilitación del Periférico Norte.

El Periférico Norte es la vialidad más importante de la Zona Metropolitana, la principal puerta de acceso a la Ciudad de México. Además, rehabilitar 108 km de esta arteria vial, es un esfuerzo monumental que se tiene que valorar en todas sus proporciones, dijo lo que fue secundado por el titular de la Junta de Caminos.

Recalcó que se trata de dejar obras históricas para la posteridad, este segundo tramo se realizó en 65 días (del 14 de febrero al 20 de abril), con una inversión de más 115 mdp, en una longitud de 3.2 km, con un proceso constructivo de una caja de 65 cm de profundidad, sub base hidráulica de 20 cm, base cementada de 20 cm y el concreto hidráulico MR-45 (mayor durabilidad).

En presencia del secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa, y de la Junta de Caminos, Joel González Toral, así como de los alcaldes de Tlalnepantla, Atizapán, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlán, empresarios, transportistas, de las y los vecinos, así como la presidenta de la Asociación de Colonos de La Florida, Angélica Bernal Antillón, quienes reconocieron esta obra histórica.

Montoya Márquez explicó que, entre las obras complementarias se trabajó en la renivelación de pozos, rejillas y bocas de tormenta, así como rehabilitación y construcción de banquetas, balizamiento y señalamiento para la seguridad vial y peatonal.