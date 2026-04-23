Certifican a servidores públicos para atender casos de violencia de género

DIF Atizapán de Zaragoza

Atizapán de Zaragoza, Méx.- La presidenta honoraria del DIF Municipal, Paty Arévalo, entregó certificaciones en el Estándar de Competencia EC0539 “Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género” a 21 servidores públicos, quienes ya cuentan con las herramientas y conocimientos para brindar una atención oportuna ante situaciones de violencia de género.

Paty Arévalo aseguró que en el Gobierno que preside Pedro Rodríguez, la violencia de género se combate con capacidad, protocolos claros y un profundo respeto a los derechos humanos de las mujeres.

Durante el evento en el que el Quinto Regidor, Derek Isaac Cancino Aguilar, recibió la certificación EC0539, la Presidenta del DIF Municipal reconoció la importancia de la primera atención en situaciones de violencia.

“El primer contacto es determinante: una palabra correcta, una escucha activa y un procedimiento adecuado pueden marcar la diferencia entre el miedo y la esperanza, entre el riesgo y la protección. Con un equipo certificado, profesional y sensible, mandamos un mensaje claro: aquí en Atizapán de Zaragoza sí sabemos cuidar a las mujeres”, expresó.

La titular de la Dirección de las Mujeres, Leticia Baca Vázquez, refirió que esta certificación permite que las y los servidores públicos actúen con empatía, sensibilidad y responsabilidad, al contar con herramientas técnicas para brindar una atención digna, sin revictimización, además de identificar de manera efectiva el nivel de riesgo.