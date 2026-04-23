Capacita PC-Coacalco sobre el manejo de cilindros de gas

Casas del Adulto Mayor del DIF Municipal

Coacalco, Méx.- El gobierno de esta localidad puso en marcha una campaña de capacitación sobre el manejo seguro de cilindros y el cuidado de instalaciones de gas en las Casas del Adulto Mayor del DIF Municipal.

Personal de Protección Civil y Bomberos de Coacalco imparte pláticas dirigidas a evitar incidentes que puedan poner en riesgo a la población, derivados de instalaciones o tanques en mal estado.

Las capacitaciones iniciaron con usuarios de las cinco Casas de la Tercera Edad del DIF, ubicadas en la cabecera municipal, Parque Residencial Coacalco, Villa de las Flores, Bosques del Valle y Unidad Morelos. El propósito es que las y los asistentes compartan esta información con sus familias y vecinos, fortaleciendo así la cultura de la prevención.

Entre las principales recomendaciones destacan: Verificar que el cilindro no presente oxidación, abolladuras o deformaciones; Revisar que la válvula cierre correctamente; No llenar el cilindro más del 85% de su capacidad; Exigir al proveedor un tanque en buen estado y solicitar comprobante de compra.

Asimismo, se recomienda revisar las conexiones cada tres meses. En caso de detectar olor a gas, se debe mantener la calma, evitar el uso de aparatos eléctricos o apagadores, evacuar el inmueble y comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia.