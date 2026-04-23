Edomex, a la vanguardia en la protección animal

Toluca, Méx.- La Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal estatal y las reformas a ordenamientos aprobadas por el Congreso local colocan a la entidad a la vanguardia a nivel nacional con una normatividad progresista para la protección de seres sintientes, coincidieron diputadas y diputados de Morena, PVEM y MC. Reconocieron la sensibilidad de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y las políticas públicas implementadas en la materia.