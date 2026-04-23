Baile por un Trasplante llega el 25 de abril al Salón Los Ángeles

De la mano Club Rotario Huixquilucan

“Con un boleto podemos convertir 80 mil pesos en 10 millones en salud”: Ericka Montejano

Por Arturo Arellano

La vocera del 4º Baile por un Trasplante explica cómo, gracias a la estructura de Rotary y a hospitales aliados, un evento en el Salón Los Ángeles puede traducirse en 10 cirugías de riñón para pacientes de escasos recursos.

“Nosotros somos del club Rotary, con más de 1 millón y medio de rotarios en el mundo que nos dedicamos a apoyar a buenas causas. Hace 25ª años a Ignacio Holtz Hale, le dicen que necesita un trasplante y lo consigue, pero al vivir de cerca esta situación decide que ahora quiere ayudar a otros a lograrlo también. Hoy te puedo decir que, gracias a esa decisión de Nacho, el Club Rotario, ese es nuestro motivo de existir, el Club Rotario Cuajimalpa, y llevamos más de 2 mil personas trasplantadas al día de hoy, que recuperaron su salud y su vida”.

A esto añade que “En México hay una lista de espera para donación de órganos. Esta lista de espera tiene alrededor de 20,000 pacientes, de los cuales 16,000 están esperando un riñón. Y se calcula que esta lista nada más tiene a una tercera parte de las personas que en realidad lo necesitan. Entonces, el número se vuelve una locura. Lamentablemente, un trasplante es súper caro. En el sector privado, un trasplante de riñón puede llegar a costar la cirugía entre 800,000 pesos y 1,000,000. Y en el sector público, pues todo el sistema de salud no se da abasto”.

Para sumarse a la causa, refiere que “este es el cuarto baile y lo que hacemos en cada uno de ellos es recaudar fondos para poder trasplantar. En esta ocasión nuestra meta son 10 pacientes más que están ya con todo listo para poderse trasplantar y necesitamos ese recurso que nos ayuden a reunir asistiendo al baile para poder lograr esas cirugías”.

“Con 80 mil pesos por paciente podemos hacer la cirugía”

Explica que “Nosotros tenemos una estructura de Rotary donde ese 1,000,000 de pesos costaría a una persona, a un público externo, cualquier persona que se acerque. Gracias a la estructura de Rotary, a Solo por Ayudar que nos apoya, a cuatro hospitales que donan toda su infraestructura, nosotros con 80,000 pesos que reunamos por paciente podemos hacer la cirugía. Por eso es tan importante que nos ayuden a ir al baile para que este dinero se junte y podamos convertirlo en trasplantes. Su boleto se va a convertir en 10 cirugías que representarían 10 millones de pesos. Es una cuestión mágica que funciona gracias a la estructura de un programa que tenemos en Rotary Internacional. Entonces, por eso es tan importante que nos ayuden con la asistencia al baile”.

“Salón Los Ángeles es donde hacemos comunidad”

“El baile es este sábado 25 en el Salón Los Ángeles, un lugar donde se reúne todo el mundo, donde hacemos comunidad, donde no importa si eres intelectual, comerciante, financiero, lo que tú te dediques, todos cabemos y todos convivimos. Los grupos que van a estar se han sumado a la causa Tenemos a la Sonora Santanera, legendaria, que está cumpliendo 75 años; tenemos a la señora Rosa Gloria Chagoyán, que nos ha ayudado muchísimo y con una sorpresa por ahí. Tenemos a la Gozadera, que empieza con un homenaje a Willy Colón, y tenemos a Enguayabá, que vamos a terminar bailando con cumbia”.

“Cómo elegimos a los 10 pacientes”

Para los beneficiarios refiere “Hay toda una estructura que lo hace muy transparente. A través de los grupos médicos con los que tenemos la alianza, este equipo médico de trasplantólogos detecta pacientes muy vulnerables, esos casos que dices: Híjole, ya está tremenda la creatinina. Hemos tenido casos, Arturo, que duelen mucho porque hay niños de 12 años que hemos hecho trasplante. Cada vez en México hay más insuficiencia renal porque hay más diabetes, hay más hipertensión y todo esto se va volviendo una bola de nieve que afecta al riñón”.

De modo que “Necesitamos que la persona que vamos a trasplantar tenga a su donador vivo para que le dé el riñón y que tenga seguro social o IMSS, porque después de la cirugía de por vida van a tener que tomar un inmunosupresor, porque la cirugía, el equipo médico y todo lo demás se hace en hospitales privados. Tenemos un porcentaje de éxito del 99%. Realmente nuestro equipo médico es una maravilla”.

“El único órgano que sepuede donar en vida es el riñón”

Tambien destacó que “Muy pocas personas saben que el único órgano que se puede donar en vida es el riñón. Y cuando tú donas el riñón a un paciente con insuficiencia, tú como donador sales al día siguiente de la cirugía, no vuelves a tomar absolutamente ningún medicamento jamás y tienes una vida perfectamente normal. Puedes seguir comiendo lo que comías, puedes seguir haciendo ejercicio, no te pasa nada”.

Y celebró que “En México hubo una modificación de ley gracias a Ignacio Holtz y a Beatriz, que son quienes empezaron este programa, en donde antes únicamente se podía donar a familiares, tenían que ser correlacionados. Y hoy no. Hoy no es forzoso que tenga que ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser algún compañero”.

“Los boletos están súper accesibles”

Concluyó que para este evento “todavía hay boletos, está súper, súper accesible valen 1,800 pesos los VIP y van a tener un tequilita a la entrada para que vayan calentando el músculo. Vamos a tener también boletos de entrada general que valen 750 pesos. La única diferencia es un poco la ubicación, pero en realidad todos vamos a estar en la pista bailando con estos artistas maravillosos”.

Los boletos de 1,800 y 750 se pueden comprar en Passline y pueden comprar también en la taquilla en Salón Los Ángeles, que está en Lerdo, en la colonia Guerrero.