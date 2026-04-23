Chayanne convierte el Auditorio Nacional en una fiesta de generacionesEspectáculos jueves 23, Abr 2026
- Con el Bailemos Otra Vez Tour
- Su retorno al recinto ocurrió tras más de seis años de ausencia en este escenario
El puertorriqueño regresó al Coloso de Reforma con el Bailemos Otra Vez Tour y ofreció una noche de casi dos horas, 27 canciones y una respuesta multitudinaria que alternó baile, nostalgia y coro masivo. Su retorno al recinto ocurrió tras más de seis años de ausencia en este escenario.
Desde una trampilla al fondo del escenario, Chayanne emergió con pantalón de cuero y chaqueta brillante para abrir con “Bailemos otra vez”, “Salomé” y “Boom Boom”, un arranque sin pausa que dejó claro el tono físico del concierto. La puesta en escena incluyó escaleras, desniveles, una plataforma elevadiza y un pasillo frontal que acercó al cantante a sus seguidoras desde los primeros temas.
Sin dar demasiadas treguas al público, el puertorriqueño fue enlazando clásicos como “El centro de mi corazón”, “Provócame” y “Caprichosa”, mientras la audiencia reaccionaba con gritos, piropos y movimientos en los pasillos. Tras saludar a México, agradeció el regreso al Auditorio Nacional después de más de siete años, una escala que en 2026 volvió a reunir a miles de asistentes en el recinto de Paseo de la Reforma.
El bloque romántico fue uno de los más coreados de la noche con “Cuidarte el alma”, “Atado a tu amor” y “Y tú te vas”, canciones que transformaron el foro en un coro colectivo. En otro tramo del show, Chayanne se bajó del escenario, estrechó manos y se dejó abrazar, reforzando la cercanía que ha cultivado durante décadas con su público mexicano.
La lista de éxitos continuó con “Yo te amo”, “Volver a nacer”, “Tu pirata soy yo” y “Completamente enamorados”, antes de que el cantante lanzara frases que desataron risas y más ovaciones, como cuando dijo que se sentía bien pese a haber empezado a cantar desde niño. El cierre mantuvo la energía arriba con “Te amo y punto”, “Humanos a marte”, “Madre tierra”, “Dejaría todo”, “Tiempo de vals” y “Bailando bachata”, en un recorrido que, de acuerdo con la cobertura del concierto, reunió 27 temas y aproximadamente dos horas de espectáculo.
Entre el público, la emoción también se volvió historia personal. Guadalupe Ramírez Pérez, de 50 años, recordó que sigue a Chayanne desde su adolescencia y que “Tiempo de Vals” marcó uno de sus recuerdos más entrañables al bailarlo en sus 15 años; hoy forma parte del club de fans Musas de Chayanne.