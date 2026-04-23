Chayanne convierte el Auditorio Nacional en una fiesta de generaciones

Con el Bailemos Otra Vez Tour

Su retorno al recinto ocurrió tras más de seis años de ausencia en este escenario

El puertorriqueño regresó al Coloso de Reforma con el Bailemos Otra Vez Tour y ofreció una noche de casi dos horas, 27 canciones y una respuesta multitudinaria que alternó baile, nostalgia y coro masivo. Su retorno al recinto ocurrió tras más de seis años de ausencia en este escenario.

Desde una trampilla al fondo del escenario, Chayanne emergió con pantalón de cuero y chaqueta brillante para abrir con “Bailemos otra vez”, “Salomé” y “Boom Boom”, un arranque sin pausa que dejó claro el tono físico del concierto. La puesta en escena incluyó escaleras, desniveles, una plataforma elevadiza y un pasillo frontal que acercó al cantante a sus seguidoras desde los primeros temas.

Sin dar demasiadas treguas al público, el puertorriqueño fue enlazando clásicos como “El centro de mi corazón”, “Provócame” y “Caprichosa”, mientras la audiencia reaccionaba con gritos, piropos y movimientos en los pasillos. Tras saludar a México, agradeció el regreso al Auditorio Nacional después de más de siete años, una escala que en 2026 volvió a reunir a miles de asistentes en el recinto de Paseo de la Reforma.

El bloque romántico fue uno de los más coreados de la noche con “Cuidarte el alma”, “Atado a tu amor” y “Y tú te vas”, canciones que transformaron el foro en un coro colectivo. En otro tramo del show, Chayanne se bajó del escenario, estrechó manos y se dejó abrazar, reforzando la cercanía que ha cultivado durante décadas con su público mexicano.

La lista de éxitos continuó con “Yo te amo”, “Volver a nacer”, “Tu pirata soy yo” y “Completamente enamorados”, antes de que el cantante lanzara frases que desataron risas y más ovaciones, como cuando dijo que se sentía bien pese a haber empezado a cantar desde niño. El cierre mantuvo la energía arriba con “Te amo y punto”, “Humanos a marte”, “Madre tierra”, “Dejaría todo”, “Tiempo de vals” y “Bailando bachata”, en un recorrido que, de acuerdo con la cobertura del concierto, reunió 27 temas y aproximadamente dos horas de espectáculo.

Entre el público, la emoción también se volvió historia personal. Guadalupe Ramírez Pérez, de 50 años, recordó que sigue a Chayanne desde su adolescencia y que “Tiempo de Vals” marcó uno de sus recuerdos más entrañables al bailarlo en sus 15 años; hoy forma parte del club de fans Musas de Chayanne.