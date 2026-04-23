Inicia Delfina Gómez entrega de obras en Periférico Norte;

Mejorará movilidad para 15 millones de usuarios

Naucalpan, Estado de México.– La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez inauguró la reconstrucción de 3.2 kilómetros de la lateral Periférico Norte desde Viveros a Baden Powel, obra realizada con una inversión de 115 millones de pesos por parte del Ayuntamiento de Naucalpan, la cual se suma a la repavimentación de los 108 kilómetros que van desde Naucalpan a Tepotzotlán.

“Esta obra surge del trabajo coordinado, del manejo adecuado de los recursos, de algo que él tenía programado, producto de un diagnóstico; porque lo que hemos recomendado a nuestros presidentes municipales y al mismo Gobierno estatal, es que se hagan obras que incidan directamente a la población”, indicó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La mandataria estatal reconoció a las autoridades municipales que se sumaron al proyecto de intervenir el Periférico Norte, que por décadas careció de mantenimiento. Destacó que producto del trabajo coordinado los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán serán los encargados de las obras complementarias como iluminación, rehabilitación de banquetas y mantenimiento de áreas verdes.

“Ellos se suman a este esfuerzo y sé que en materia financiera hacen un gran esfuerzo, por eso muchas gracias”, señaló la Gobernadora Delfina Gómez.

La reconstrucción del Periférico Norte forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en Edomex”, impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y beneficiará a 15 millones de usuarios de esta importante vía que conecta con la Ciudad de México.

En el evento estuvieron Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad; Joel González Toral, Director General de la Junta de Caminos; Isaac Montoya Márquez, Presidente Municipal de Naucalpan; Raciel Pérez Cruz, Presidente Municipal de Tlalnepantla, y alcaldes y alcaldesas de Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán, Atizapán de Zaragoza y Tultitlán, así como vecinas y vecinos.