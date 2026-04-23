“Está con Madres”: Jesús Monarrez, Ricardo Abiud y Benjamín al Stelaris

En el Hotel Fiesta Americana

Se presentarán con sus grandes éxitos este 8 de mayo

Por Arturo Arellano

En el Hotel Fiesta Americana, Jesús Monarrez anunció la presentación de “Está con Madres” junto con Benjamín y Ricardo Abiud en el Foro Stelaris, ubicado en el piso 25, para el próximo 8 de mayo. De acuerdo con el propio cantante, el show reunirá a tres artistas con trayectorias distintas pero unidas por la música romántica y el intercambio en vivo con el público.

Monarrez explicó en entrevista que no se trata de un concierto en el que cada quien cante por separado, sino de una puesta en escena compartida, con voces entrelazadas, coros e interacción constante. “Vamos a cantar, vamos a hacer voces, tendremos interacción”, señaló, al describir el formato del espectáculo.

El concepto del show

El intérprete detalló que en el proyecto participan Benjamín, a quien definió como “un gran cantante” con muchos éxitos, Ricardo Abiud, con años de recorrido en la música romántica, y él mismo con sus canciones y temas que le hubiera gustado escribir. También aclaró que los tres permanecerán juntos en escena durante la presentación.

Sobre su repertorio, dijo que interpretará canciones que, gracias al público, “se han convertido en historia de bazar de fans”, y mencionó entre las más conocidas “Soy un desastre de Timbiriche”, “Esa mujer de Pepe Aguilar” y “Volverás con el verano”. Además, afirmó que el arranque de este concepto será en la Ciudad de México y que la intención es llevarlo después a provincia y también fuera del país.

Dirección musical

Monarrez subrayó que el proyecto contará con un grupo de músicos dirigidos musicalmente por Miguel Ángel Díaz, a quien calificó como un instrumentista de trayectoria impresionante. Recordó que Díaz estuvo con Los Hermanos Castro toda la vida y también ha trabajado con José José, por lo que consideró una fortuna que su agenda coincidiera con la de este show.

El cantante añadió que después de esta primera fecha, cada presentación del concepto contará con invitados especiales. Con ello, dijo, la propuesta buscará seguir creciendo y consolidarse en distintos escenarios.

La vigencia de las canciones

Durante la entrevista, Monarrez expresó gratitud por la permanencia de sus composiciones, y retomó una idea de Armando Manzanero: cuando uno escribe una canción, algunas “tienen piernas largas y otras cortas”. En su caso, señaló que temas grabados por Olga Tañón, Flans y Timbiriche en los años ochenta siguen vigentes y todavía conectan con el público.

También habló sobre la música actual y dijo que no imagina que dentro de 40 años alguien cante un corrido tumbado o un reggaetón, aunque reconoció que aún hay personas que creen en el amor, la amistad y los buenos sentimientos, y que ese público sigue consumiendo ese tipo de canciones. Para él, esa continuidad entre generaciones explica la vigencia de estas composiciones.

La composición y el oficio

Jesús Monarrez sostuvo que a través de la historia existen dos clases de canciones: las buenas y las malas, o las que tienen alma y las que no. Aseguró que sí existen compositores jóvenes que creen en el feeling y en decir las cosas de buena manera, aunque no sean la mayoría, y agregó que la industria suele promover otro tipo de música.

Finalmente, afirmó que el oficio de componer es un don que Dios regala y que el autor debe obedecer lo que dicta el corazón. Recalcó que no se debe seguir una moda solo porque esté de actualidad, sino prepararse, leer, estudiar música y ser honesto.