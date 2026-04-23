CSP descarta un conflicto con EU por pedir explicación sobre sus agentes en México

Defiende postura de su gobierno

Cualquier colaboración en materia de seguridad tiene que ser autorizado por el Ejecutivo federal, señala

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este jueves que quiera generar un “conflicto” con Estados Unidos tras su exigencia de explicaciones por la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidroga en el estado de Chihuahua, donde murieron dos funcionarios de ese país y dos mexicanos.

“Lo que queremos es que si estamos trabajando bien, si estamos avanzando, pues que se cumpla el entendimiento. Entonces, es así. No es un asunto de que queramos escalar un problema con el Gobierno de Estados Unidos, pero tampoco podemos nosotros ser omisos a nuestra Constitución y a nuestras leyes y a su cumplimiento”, declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Ante este operativo, Sheinbaum defendió la postura de su Gobierno para saber “bajo qué condiciones” se dio la participación de EU en Chihuahua, ya que “cualquier colaboración” en materia de seguridad tiene que ser autorizado por el Ejecutivo.

“La falta es de ellos (del gobierno de Chihuahua), de pedir la colaboración. Por supuesto, el Gobierno de los Estados Unidos, el embajador, debería de haber informado a las instancias federales. La principal falla está en el gobierno estatal, que solicitó esta colaboración”, aseguró la mandataria.

Sheinbaum afirmó que “hay que cumplir la constitución y las leyes”, y en el caso del reciente operativo, a su juicio, es una “violación” del marco jurídico vigente.

Por ello, pidió explicaciones a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien se reunirá este jueves con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, para abordar este asunto.

Asimismo, reiteró sus condolencias a los agentes estadounidenses fallecidos y recordó que fue “lo primero que dije”, después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, le pidiera “un poco de empatía” ante este suceso en territorio mexicano.

“Primero está lo humano y la solidaridad, el apoyo a sus familias y el sentimiento y el pésame a las personas que fallecieron, a todos, a los mexicanos y a los estadounidenses”, sentenció.

Sheinbaum llama a gobernadora y fiscal de Chihuahua a respetar la Ley

Previamente a su reunión con la gobernadora de Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que tanto ella, como el fiscal y el secretario de Seguridad Pública de la entidad deben explicar por qué establecieron acuerdos de colaboración con el gobierno de Estados Unidos, sin dar parte a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Constitución y las leyes en la materia no dejan lugar a interpretación, cualquier mecanismo de colaboración con un gobierno extranjero debe pasar por la cancillería.

Sheinbaum endureció sus cuestionamientos al papel que jugó el gobierno de Chihuahua en este conflicto, pues incluso hubo una declaración de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua hace un mes, donde anticipaba que tenían estos acuerdos con Estados Unidos, mencionando que de manera paralela se daría parte a la SRE. “¿Cómo de manera paralela?”, si es una obligación de los estados notificar cuando busquen acuerdos de colaboración para que la cancillería los autorice.

Insistió en que no es un asunto político por ser un gobierno de oposición, sino que se trata esencialmente del cumplimiento de la ley.

Más adelante, Sheinbaum habló del impacto en la relación con Estados Unidos. Precisó que solicitó al embajador estadounidense, Ronald Johnson explicaciones para saber bajo qué condiciones se dio esta colaboración y reiterarle que cualquier colaboración tiene que pasar por la cancillería, “así lo dice la ley, la soberanía es inviolable”.

Cuestionó la reticencia del PAN a que la gobernadora acudiera al Senado, pues eso refleja esa visión anti patriota, porque en el fondo ellos siguen en la lógica de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. En esa postura entreguista no tienen respeto para soberanía, lo cual se contrapone, subrayó, con la postura de su gobierno que plantea una colaboración y coordinación con Estados Unidos sin subordinación y con respeto a la soberanía nacional.

“Ellos tienen una visión de subordinación, vienen del conservadurismo en México, ellos provienen de Santa Ana, de los que fueron a buscar a Maximiliano, defienden a Porfirio Díaz”.

Propondrá a Roberto Lazzeri como embajador en EU

Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Ejecutivo federal, confirmó que propondrá a Roberto Lazzeri, actual director de Nacional Financiera (Nafin), como embajador de México en Estados Unidos. Señaló que en caso de que el proceso se concrete, pues en principio se necesita que Washington acepte el nombramiento y que el Senado de la República lo ratifique, ofrecerá al actual embajador, Esteban Moctezuma, un cargo en la administración federal.

“Trascendió que estamos proponiendo a Roberto Lazzeri como embajador en Estados Unidos, se tiene que seguir todo un procedimiento, por eso no lo habíamos hecho público. Se tiene que enviar a Estados Unidos y ver si allá aceptan”.

En la mañanera, a pregunta sobre el tema, la mandataria afirmó que Lazzeri trabajó en la Secretaría de Hacienda, durante el periodo de Rogelio Ramírez de la O. Y actualmente es dirigente de Nafin.

“Tiene una muy buena relación con todo el gobierno de México y con las contrapartes en Estados Unidos, esa era una de sus funciones en la SHCP. Lo nombré en Nacional Financiera, en poco tiempo la transformó, se están abriendo mayor número de créditos y un fondo especial para la promoción de la innovación tecnológica “El tema principal con Estados Unidos, ahora, es el comercial; además de toda la relación histórica con ese país y de nuestros connacionales allá. Pero tiene que aceptar Estados Unidos, es todo un proceso, ayer trascendió, pero es importante que se comente”.

En el caso de Moctezuma Barragán, la jefa del Ejecutivo consideró que “ha desarrollado una excelente labor. Nos está ayudando con temas de transporte, esperemos llegar a un acuerdo pronto; y con el gusano barrenador. Le estamos proponiendo otro espacio, que ya lo diré en su momento, es parte del equipo de gobierno que tenemos”.