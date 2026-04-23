Futuro incierto: Lamine Yamal se lesiona, México sin arquero y Argentina sin 11 ideal

Cada vez más cerca del Mundial 2026

Lesiones, decisiones técnicas y figuras cuestionadas: el torneo ya se juega fuera de la cancha

Por Arturo Arellano

La lesión del joven del Barça lo deja fuera del final de LaLiga pero, por ahora, no lo baja de la Copa del Mundo, mientras la Selección Mexicana afronta un relevo generacional obligado y Guillermo Ochoa vuelve al centro de la polémica tras un error garrafal en Chipre. Al mismo tiempo, la campeona del mundo, Argentina, llega con una base casi inamovible, pero con lucha feroz en cada línea y varios nombres pendientes del parte médico final.

El FC Barcelona confirmó que Lamine Yamal sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, sufrida ante el Celta, que lo dejará fuera de lo que resta de la temporada en LaLiga EA Sports. El club informó que seguirá un tratamiento conservador y que, aunque no volverá a jugar en este curso, está previsto que llegue a tiempo para disputar el Mundial 2026 con la Selección de España.

Al tratarse de una lesión muscular de isquiotibiales, los reportes coinciden en un período de recuperación estimado entre cuatro y ocho semanas, lo que lo descarta para los últimos seis partidos de liga, pero lo mantiene con opciones firmes de entrar en la lista mundialista. Diversos análisis señalan que la recuperación rondaría las cinco semanas, por lo que el extremo llegará justo, pero en principio con margen, a la concentración de Luis de la Fuente antes del debut de España ante Cabo Verde el 15 de junio.

El impacto deportivo para el Barcelona es enorme: pierde a un titular clave en el tramo final, sin posibilidad de reemplazar su desequilibrio en el uno contra uno y su peso en el marcador. Para España, el impacto es psicológico: perder a su futbolista más diferencial en banda derecha sería un golpe que alteraría el plan ofensivo diseñado alrededor de su cambio de ritmo y capacidad para decidir partidos cerrados.

¿Peligra el Mundial 2026 para Lamine Yamal?

La pregunta que recorre España es clara: ¿llega o no llega al Mundial? El parte médico del Barça, insiste en que la previsión es que esté disponible para el torneo, siempre que la recuperación siga los plazos esperados sin recaídas.

Analistas en España señalan que, si bien la lesión es seria, no se trata de una rotura que, por fechas, lo margine automáticamente de la Copa del Mundo, sino de un contratiempo que obliga a manejar los tiempos con extremo cuidado. Eso explica que, en paralelo a la advertencia de que se pierde el resto de la campaña con el Barça, también se hable de que toda su energía estará puesta en llegar sano a Estados Unidos, donde España quiere construir su ataque en torno a él.

Si el cuerpo médico respeta el plan de recuperación, lo lógico es que Lamine llegue con menos carga de partidos que otros cracks, pero con frescura física para ser determinante en fase de grupos, siempre que las sensaciones en las primeras sesiones con la selección sean positivas. Sin embargo, también se advierte que cualquier complicación en el bíceps femoral podría condicionar sus minutos, obligando a España a gestionar con prudencia su participación, al menos en los primeros partidos.

¿Cómo cambiaría el Mundial sin Lamine Yamal?

Si el escenario se torciera y Lamine quedara fuera, no sería sólo un problema para España, sino una baja global de impacto similar a la ausencia de otras jóvenes estrellas en torneos pasados. El extremo del Barça se ha convertido en una referencia de precocidad y desequilibrio, un jugador capaz de atraer defensas y liberar espacios para los mediocampistas llegadores y el nueve.

Para España, su ausencia implicaría reconfigurar la banda derecha con alternativas menos explosivas, apostando más por volumen de pase que por desborde puro, algo que cambiaría el ADN ofensivo diseñado en las últimas ventanas FIFA. A nivel del torneo, el Mundial perdería a una de sus grandes historias narrativas: la del adolescente que llega como figura a una Copa del Mundo en territorio norteamericano, un relato que potencia audiencias, mercadotecnia y expectativa general.

En un grupo donde cada jugada puede definir lideratos y cruces, no contar con su talento reduciría el margen de error de España, obligando a un plan más pragmático y menos brillante en los últimos metros. Y para el resto de candidatos, especialmente en octavos y cuartos, enfrentar a una Roja sin su gran desequilibrante de banda cambiaría la forma de plantear los partidos.

Selección Mexicana: Incertidumbre entre lesiones y decisiones tácticas

En México, el foco está en la lista que Javier Aguirre presentará para el Mundial 2026, condicionada por una larga lista de lesionados y por decisiones técnicas que ya han dejado a varios nombres pesados al margen. Entre los descartados por lesión se encuentra César “Chino” Huerta, quien arrastra una pubalgia que no ha logrado superar a tiempo, lo que hace muy improbable su presencia en la Copa del Mundo.

Rodrigo Huescas continúa fuera de actividad por una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha sufrida en octubre de 2025, mientras que Luis Gerardo Chávez apenas volvió tras una lesión similar en 2025, sin haber recuperado su mejor ritmo de juego. Julián Araujo recayó de una distensión en el cuádriceps lateral derecho en abril de 2026, quedando fuera el resto de la temporada, y el portero Luis Ángel Malagón sufrió una rotura del tendón de Aquiles izquierdo en marzo de 2026, con un tiempo estimado de baja de seis a nueve meses, lo que prácticamente lo descarta para el Mundial.

En el rubro de decisiones técnicas, Diego Laínez no ha sido considerado en los últimos llamados, por lo que se asume que no entra en los planes de Aguirre, mientras que Hirving “Chucky” Lozano quedó fuera del proyecto al no tener actividad real tras ser descartado esta temporada por San Diego FC y optar por no buscar otro club. Luis Romo, otra pieza que fue fija en procesos anteriores, tampoco ha sido tomado en cuenta en 2026 por el técnico, lo que lo deja, salvo giro inesperado, fuera de la lista final.

Entre los que están “en la cuerda floja” aparecen nombres como Marcel Ruiz, recién recuperado de lesión y a quien Aguirre pretende esperar hasta el final, y Obed Vargas, que no terminó de convencer en la última Fecha FIFA. También se menciona a Guillermo Ochoa, Santiago Giménez y Gilberto Mora, todos en evaluación por su momento futbolístico, continuidad y peso específico dentro del grupo.

Oribe Peralta vs Guillermo Ochoa

La figura de Guillermo “Memo” Ochoa vuelve a dividir opiniones en México, y una de las voces que ha puesto el dedo en la llaga es la de Oribe Peralta, quien ha cuestionado la conveniencia de que el arquero dispute otro Mundial con el Tri. El debate gira en torno a la edad del guardameta, su rendimiento reciente en Europa y la necesidad de abrirle espacio a una nueva generación tras la grave lesión de Malagón.

A favor de Ochoa pesan cinco Copas del Mundo, atajadas memorables y su jerarquía en vestidor, elementos que muchos consideran clave en un torneo de alta presión. En contra, se le señalan errores recientes, pérdida de velocidad de reacción y el riesgo de frenar la consolidación de porteros más jóvenes que podrían dar un salto de calidad si se les da la responsabilidad.

Las palabras de Peralta empatan con una parte de la afición que exige un corte generacional más drástico, aunque también chocan con quienes creen que, en un Mundial jugado en casa, la experiencia en la portería no se negocia. En medio, Javier Aguirre tiene que decidir si privilegia el peso histórico o el estado de forma actual, sabiendo que cualquier camino encenderá polémica.

Error garrafal de Ochoa: más gasolina al fuego

La discusión sobre Ochoa no se entiende sin repasar el error que protagonizó con el AEL Limassol en las semifinales de la Copa de Chipre ante el Pafos FC, una jugada que dio la vuelta al mundo. Con el marcador 1-1 en la vuelta y la eliminatoria abierta, el portero recibió el balón en el área y, al intentar despejar bajo presión, lo estrelló en el cuerpo del delantero rival, provocando un gol insólito que abrió el 2-1 y cambió el rumbo del partido.

El conjunto de Ochoa terminó perdiendo 3-1 el juego de vuelta y 5-2 en el global, quedando fuera de la Copa de Chipre, y los análisis coinciden en que el fallo del arquero fue determinante en el derrumbe anímico del equipo. Medios deportivos subrayan que fue uno de dos errores clave que minaron la seguridad del guardameta de 40 años y encendieron las críticas sobre su vigencia para sostener el arco de México en 2026.

En redes sociales y mesas de debate, esa jugada se ha usado como argumento para sostener que ya no está en el nivel requerido para un sexto Mundial, mientras otros recuerdan que incluso los grandes porteros han cometido errores graves a pocos meses de una Copa del Mundo. De cualquier forma, el episodio coloca más presión sobre Aguirre y sobre el propio Ochoa en las semanas previas al anuncio de la lista definitiva.

Argentina: un campeón con base fija y pelea en cada puesto

La Selección Argentina llega al mundial con una estructura que se recita de memoria: Emiliano “Dibu” Martínez en el arco, Lionel Messi iluminando los últimos metros y una columna vertebral consolidada por años de trabajo. Desde el cuerpo técnico se ha insistido en que la lista está “casi definida”, pero las lesiones y el recambio han reabierto varias batallas internas por un lugar en los 26 elegidos.

En la portería, Dibu es intocable tras sus actuaciones decisivas en penales y finales, mientras que la pelea por ser su primer suplente enfrenta a Gerónimo Rulli, con recorrido y experiencia europea, y a Juan Musso, que atraviesa un gran momento en Atlético de Madrid. Walter Benítez y Facundo Cambeses parecen haber quedado algunos pasos por detrás en esa carrera, aunque siguen en el radar como alternativas de fondo.

En el lateral derecho, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel mantienen un duelo cabeza a cabeza desde la Copa América 2021, con ligera ventaja actual para el jugador dirigido por Diego Simeone por su continuidad en la élite. Por la izquierda, Nicolás Tagliafico parte como titular proyectado, con Marcos Acuña presionando desde su rol de jugador fiable y competitivo, ya sin los problemas físicos recurrentes que lo aquejaron en otros tramos.

La zaga y las dudas por lesión

El caso más sensible en la defensa es el de Cristian “Cuti” Romero, afectado por un esguince de ligamento colateral en la rodilla derecha, lo que ha generado dudas sobre si llegará al ciento por ciento al debut ante Argelia el 16 de junio en Kansas. Si no se recupera a tiempo, Leonardo Balerdi asoma como una de las principales opciones por perfil y experiencia, mientras que la posibilidad de correr a Nicolás Otamendi hacia la derecha abriría huecos para Lisandro Martínez, Marcos Senesi o Facundo Medina en la izquierda.

Lisandro Martínez ya regresó a la actividad con el Manchester United, aunque fue expulsado recientemente, mientras que Senesi destaca en el Bournemouth y Medina se ha ganado un lugar en el Marsella, por lo que la lucha es intensa y no todos podrán entrar en la lista final. Además, en Argentina el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física de Dibu Martínez y Lautaro Martínez, ambos con molestias recientes, si bien con chances firmes de llegar a la Copa si no sufren recaídas.

El medio campo: jerarquía y recambio joven

En el mediocampo hay nombres escritos con tinta indeleble: Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul se perfilan como núcleo de la zona media, aunque no necesariamente coincidirán todos juntos en el once. Exequiel Palacios aparece como un recambio de jerarquía, capaz de sostener el nivel cuando alguno de los titulares no esté disponible, y Valentín Barco se ha ganado atención en Racing de Estrasburgo, metiéndose en la conversación por su versatilidad.

El crecimiento de Nico Paz, de descollante rendimiento en Como y con la Selección, lo coloca por delante de Franco Mastantuono en la puja por un lugar como zurdo talentoso en la creación, mientras que la reciente lesión y reaparecida de Giovani Lo Celso obligan a calibrar su estado físico con lupa. Thiago Almada, que ha tenido menos protagonismo en Atlético de Madrid, pelea por sostenerse en un grupo donde la competencia interna es cada vez más feroz.

En los carriles, los “correcaminos” parecen ser Nicolás González y Giuliano Simeone, capaces de lanzar el equipo de defensa a ataque en cuestión de segundos, una característica que el cuerpo técnico valora enormemente para partidos cerrados. Allí la pelea no es sólo por el once, sino por los minutos en un plantel que combina campeones del mundo con jóvenes que reclaman espacio.

La delantera y el peso de los goles

Arriba, Messi es la pieza inamovible, todavía irreemplazable como generador de juego y definidor en momentos clave. La gran duda de Scaloni pasa por sostener el tridente con Julián Álvarez y Lautaro Martínez, como se vio en varios tramos de las Eliminatorias, o por apostar por un solo nueve rodeado de mediapuntas.

Julián vive una temporada formidable con 47 partidos, 19 goles y nueve asistencias, mientras busca coronarse en la Champions League, y Lautaro suma 36 encuentros, 20 goles y cuatro asistencias peleando por títulos en Italia; entre ambos acumulan 50 goles con la Albiceleste (36 del Toro y 14 de la Araña). Tras la grave lesión ligamentaria de Joaquín Panichelli, José “Flaco” López, figura en Palmeiras con 25 partidos, diez goles y siete asistencias en el año, quedó como principal candidato a ocupar el rol de tercer centrodelantero.

La baja de Panichelli por rotura de ligamentos lo saca definitivamente del Mundial, y refuerza la idea de que Scaloni elegirá a sus tres nueves entre los que ya están en la convocatoria, priorizando continuidad y química dentro del grupo. El mensaje del técnico ha sido claro: salvo lesionados que se recuperen a tiempo, la lista saldrá mayoritariamente del grupo que viene trabajando en las últimas fechas FIFA.