Pequeño Pez regresa a México con una fiesta musical para niñas, niños y sus familias

Este 26 de abril en el Teatro Silvia Pinal

Un espectáculo interactivo, emotivo y lleno de ritmo

Por Arturo Arellano

La agrupación argentina Pequeño Pez, vuelve al país tras el éxito de su visita anterior y promete un espectáculo interactivo, emotivo y lleno de ritmo para disfrutar en familia.

En entrevista, Iván Fonrouge, integrante de la banda, explicó que el proyecto ha encontrado su identidad en géneros como el reggae, el ska y el punk, ritmos poco comunes dentro de la música infantil, pero que han logrado conectar tanto con las infancias como con sus padres. El regreso a México, dijo, responde al entusiasmo del público que el año pasado agotó entradas y se quedó con ganas de ver nuevamente a la banda.

Esa propuesta, además, no se limita al gusto de los pequeños. Según explicó, una parte importante del proyecto es que también logra atraer a madres, padres y acompañantes, de modo que cada presentación se convierte en una experiencia compartida y familiar.

Influencias argentinas

Fonrouge también destacó la huella que dejaron en la agrupación referentes de la música infantil argentina como Luis María Pescetti y María Elena Walsh. Sus obras, señaló, influyeron en la sensibilidad artística y en la manera en que Pequeño Pez entiende la creación musical para las infancias.

Esa combinación entre ritmos modernos, juego escénico y tradición de la canción infantil ha dado forma a una identidad propia, pues asegura que la banda es una propuesta de alta calidad artística que, además de entretener, busca estimular emociones, creatividad y vínculos familiares.

Un regreso esperado a México

Iván Fonrouge comentó que a la banda le gusta mucho venir a México y recordó que esta es su segunda visita al país. La primera ocurrió en noviembre del año pasado, cuando vivieron una experiencia muy positiva con el público mexicano, razón por la que decidieron volver.

El regreso también responde a la demanda del público, pues en su visita anterior muchas familias se quedaron sin boletos tras agotarse las entradas. Ahora, la agrupación vuelve con la intención de ofrecer un espectáculo “divertido, mágico” y con mucha interacción entre niñas, niños y sus papás.

Un show para cantar, bailar y participar

El espectáculo combina música en vivo, teatro, danza y títeres en una experiencia inmersiva donde el público no solo escucha, sino que también canta, baila, sueña y participa. El recorrido musical atraviesa géneros como el rock, el ska, la salsa, la chacarera y la murga, mientras la puesta en escena incorpora marionetas, coreografías, invitados y sorpresas.

En esa lógica, Fonrouge subrayó que las canciones están hechas para que los niños bailen, interactúen con sus papás y vivan un momento familiar. Más que un concierto, Pequeño Pez busca convertir cada función en una celebración compartida alrededor de la música y el juego.

Fechas de la gira en México

Pequeño Pez se presenta en abril en las siguientes ciudades: viernes 25 en Querétaro, en el Teatro de la Ciudad; sábado 26 en CDMX, en el Teatro Silvia Pinal y miércoles 30 en Mexicali.

Para mayo, la gira continúa con viernes 1 en Tijuana y sábado 2 en Hermosillo.

Pequeño Pez celebra 10 años de trayectoria con su séptimo disco y una gira por Iberoamérica, después de presentaciones en recintos emblemáticos como el Teatro Gran Rex y el Teatro Broadway, además de funciones en Argentina, Chile, Uruguay, Perú y México. La agrupación está conformada por Ceci Peredo (Galaxia) e Iván Fonrouge (Cone).

El proyecto supera los 950 millones de reproducciones en YouTube y Spotify, que durante 2025 realizó más de 65 conciertos y que fue incorporado al catálogo de Universal Latino. A ello se suman reconocimientos culturales y nominaciones a premios como los ACE y los Hugo, además de galardones como ATINA y Estrella de Mar.

Pequeño Pez celebra 10 años de trayectoria con su séptimo disco y una gira por Iberoamérica, después de presentaciones en recintos emblemáticos como el Teatro Gran Rex y el Teatro Broadway.