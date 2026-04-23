Christian Nodal hace historia en el Palenque de Aguascalientes

Un espectáculo lleno de emociones y romanticismo

Christian Nodal se presentó con rotundo éxito en el emblemático Palenque de San Marcos, brindando un espectáculo lleno de emociones, romanticismo y energía ante un recinto completamente abarrotado. Desde las primeras canciones, el público de Aguascalientes recibió al sonorense con una ovación que marcó el inicio de una velada memorable.

Con un recorrido por sus más grandes éxitos, Nodal interpretó temas como: «No te contaron mal», «Se me olvidó», «Botella tras botella», «Adiós amor» y «Ya no somos ni seremos», entre muchos otros, logrando que los fans corearan cada canción de principio a fin.

El show destacó por la gran producción, así como por la conexión del artista con su público. Durante la presentación, Christian Nodal también sorprendió al incluir algunos covers y momentos acústicos, donde demostró su versatilidad musical al interpretar la guitarra en vivo.

La presentación formó parte de su gira, consolidando una vez más su posición como uno de los máximos exponentes del regional mexicano a nivel internacional. El ambiente del palenque permitió una cercanía especial entre el artista y sus fans, quienes vivieron una experiencia única.