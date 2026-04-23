TEOTIHUACAN REANUDA ACTIVIDADES

CON OPERACIÓN COORDINADA Y MEDIDAS REFORZADAS

Se instalaron filtros de revisión en los accesos y se reforzó la seguridad en el sitio

La Zona Arqueológica de Teotihuacan reanudó actividades hoy, miércoles 22 de abril de 2026, con una operación coordinada entre autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno y personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con el propósito de brindar atención al público y fortalecer las condiciones de resguardo para las y los visitantes, así como para las y los trabajadores del sitio patrimonial.

A lo largo del día, la zona arqueológica recibió a 1,500 visitantes, cifra que representa 75 por ciento de la afluencia promedio registrada durante un miércoles, y mantuvo atención al público en condiciones de operación regular.

Se implementaron filtros de revisión en los cinco accesos al espacio, con inspección de bolsas y bultos, además de recorridos de vigilancia en el perímetro de la Zona de Monumentos Arqueológicos y al interior del sitio patrimonial, como parte de las medidas adoptadas para favorecer una visita ordenada y una operación responsable.

En las acciones participaron elementos de la Guardia Nacional, la Policía Auxiliar y custodios del INAH, bajo un esquema de coordinación orientado a reforzar el cuidado de quienes acudieron el día de hoy a la zona arqueológica, y a mantener condiciones adecuadas de operación en uno de los espacios patrimoniales más visitados del país.

Como parte de las medidas de fortalecimiento a la infraestructura de acceso, en los próximos días se incorporarán arcos de seguridad.

Con dichas acciones, el INAH da continuidad a una jornada de operación coordinada, atención al público y resguardo institucional de Teotihuacan.

Este día, la zona arqueológica recibió 1,500 visitantes, 75 por ciento de la afluencia promedio de un miércoles

Participaron la Guardia Nacional, la Policía Auxiliar y personal de custodia del INAH