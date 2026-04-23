Este domingo inauguran la ruta del Tren Suburbano al AIFA

Con una tarifa de 45 pesos

El servicio ferroviario pasará a ser operado por el Gobierno federal, luego de un acuerdo con las empresas CAF y Omnitren

Luego de varios meses de retraso, este domingo se inaugurará la ruta del Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), confirmó el director de Banobras, Jorge Mendoza Sánhez.

La ruta al AIFA tendrá una longitud de 57 kilómetros y seis estaciones y se buscará utilizar un sistema compatible con la tarjeta multimodal informando que el costo total del viaje al AIFA será de 45 pesos, aunque en trayectos cortos 11.50 y 26.50.

El funcionario federal comentó que las y los usuarios también podrán acceder con la Tarjeta Única de Movilidad Integrada, la que se usa para El Sistema Metro y la del Interurbano.

El director de Banobras dio a conocer también que el trayecto del Tren que va de la estación Buenavista, en la Ciudad de México, hasta el Estado de México ya es propiedad del Gobierno federal.

Situación que se dio mediante un acuerdo con la empresa española CAF y con la mexicana Omitren, medida a través de la cual el estado mexicano llegó al 100% de la participación accionaria.

Gobierno asume operación del tren

La presidenta Claudia Sheinbaum informó esta semana que el servicio ferroviario pasará a ser operado por el Gobierno de México, luego de alcanzar un acuerdo con las empresas CAF y Omnitren para adquirir la mayoría de sus participaciones.

Señaló que el sistema se convertirá en un servicio público y adoptará el nombre “Tren Felipe Ángeles”, en referencia a la ruta que conectará Buenavista con el AIFA y, en una etapa posterior, con Pachuca.

El director de Banobras detalló que el acuerdo contempla un pago de 5 mil 999 millones de pesos para concretar la operación.

Con esta adquisición, la administración del servicio quedará a cargo del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), organismo responsable también de otros proyectos ferroviarios en el país.

Cabe destacar que el trayecto Buenavista-Cuautitlán del Tren Suburbano cuenta con 7 estaciones en 27 kilómetros. Mientras que la segunda etapa, que se inaugurará este domingo, conecta desde la estación de Lechería en un ramal hasta el interior de las terminales del Aeropuerto Felipe Ángeles en siete estaciones distribuidas en 23 kilómetros, las cuales se hallan en la entidad mexiquense.

¿A cuánta gente transporta el Suburbano?

El Tren Suburbano es uno de los medios de transporte más importantes que conecta la Ciudad de México con el Estado de México; parte del centro de la ciudad a la zona norte. Su relevancia es que será punto de partida para los trenes que parten desde el centro de la Ciudad de México hasta el Aeropuerto Felipe Ángeles, luego hasta Pachuca y para los trenes del norte que pasarán por Querétaro.

La etapa 1 del Tren Suburbano entró en operación en 2008; cuenta con siete estaciones en 27 kilómetros, que van desde Buenavista, en la Ciudad de México hasta el municipio de Cuautitlán, en el Estado de México en un recorrido de 25 minutos. Pasan trenes cada 5 minutos durante las horas pico y cada 20 minutos en las horas sin esta característica.

En 2025 la afluencia llegó a 45.1 millones de usuarios. En un inicio la inversión fue pública y privada, con un apoyo del Fondo Nacional de Infraestructura y con financiamiento de Banobras.

¿Qué estaciones tendrá el AIFA-Buenavista?

El Tren Suburbano AIFA- Buenavista contará con un total de 12 estaciones, y conectará al Estado de México con la Ciudad de México en tiempos récord de traslado, así como a los viajeros que lleguen al Aeropuerto Internacional Felipe Angeles.

Por ello, esta obra ferroviaria tendrá las siguientes estaciones:

Buenavista

Fortuna

Tlanepantla

San Rafael

Lechería

Cueyamil

La Loma

Teyahualco

Prado Sur

Cajiga

Xaltocan

Terminal AIFA

Datos del Tren Suburbano

El Tren Suburbano es uno de los medios de transporte más importantes que conecta la Ciudad de México (CDMX) con el Estado de México.

Se inauguró el 2008 y cuenta con 7 estaciones, a lo largo de 27 kilómetros, Buenavista a Cuautitlán.

De Buenavista a Cuautitlán hace aproximadamente unos 25 minutos y los trenes pasan cada 5 minutos en hora pico y cada 20 minutos cuando no hay mayor afluencia.

Se convertirá en un punto de partida para los trenes que van desde el centro de CDMX hasta el AIFA. Posteriormente, llegará hasta Pachuca, Hidalgo, y conectará con el proyecto Trenes del Norte, hacia Querétaro.