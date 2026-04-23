Ciencia abierta y salud: apuesta de la UAEMéx y GEM por el bienestar colectivo

La rectora Martha Patricia Zarza Delgado y la secretaria de Salud, Celina Castañeda de la Lanza, coincidieron en que la corresponsabilidad institucional es la vía para la atención de la salud en la entidad

Toluca, Méx.- Como parte de su compromiso con la construcción de una institución cercana, incluyente y progresista, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) llevó a cabo los Encuentros de Ciencia: Fortaleciendo las Ciencias de la Salud, iniciativa orientada a impactar directamente en el bienestar de la población mexiquense mediante la corresponsabilidad interinstitucional, la generación de conocimiento abierto y la formación de profesionistas de calidad.

Acompañada por la secretaria de Salud del Gobierno del Estado de México y directora general del Instituto de Salud estatal, Celina Castañeda de la Lanza, la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, presenció la conferencia magistral “La ciencia abierta y la salud en la UAEMéx”, impartida por la secretaria de Ciencia, Arianna Becerril García.

En la Sala “Benito Juárez García” del Edificio de Rectoría, Zarza Delgado destacó que el proceso de Transformación Universitaria que vive la institución implica recuperar su espíritu de retribución social, donde el ámbito de la salud representa una de sus principales fortalezas para refrendar su compromiso con el bienestar colectivo.

Detalló que actualmente más de dos mil estudiantes de posgrado se vinculan con hospitales públicos del Estado de México para fortalecer su formación académica. De estas sedes, 53% pertenecen al sistema de salud estatal y al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), mientras que 26% corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Esta colaboración, añadió, ha permitido a la UAEMéx ofrecer servicios de salud de bajo costo y alta calidad a través de espacios como la Clínica de Odontopediatría de la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS) y el Centro de la Actividad Física y el Deporte.

Asimismo, ha impulsado el desarrollo de nuevos proyectos en el Valle de México, la producción de conocimiento científico y la implementación de un Modelo de Ciencia para la Transformación Social, basado en el acceso libre y gratuito al conocimiento.

La rectora subrayó que estas acciones fortalecen la naturaleza pública de la universidad y garantizan a la sociedad mexiquense el acceso a servicios médicos de calidad, además de acercar la ciencia generada en la institución a la población en general.

Por su parte, la secretaria de Salud estatal, Celina Castañeda de la Lanza, afirmó que la UAEMéx y el gobierno del Estado de México comparten la responsabilidad de formar recursos humanos en salud, tanto en licenciatura como en posgrado, lo que contribuye a mantener el prestigio académico de esta casa de estudios.

Ante el encargado del despacho de la Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad del Instituto de Salud del Estado de México, César Humberto Botello Ortiz, destacó que la colaboración entre instituciones permite cerrar brechas en el acceso al conocimiento y a los espacios de práctica profesional, al tiempo que fortalece las políticas públicas enfocadas en el bienestar integral.

Durante su participación, Arianna Becerril García explicó que el acceso abierto implica la difusión gratuita del conocimiento científico tanto para lectores como para autores. En este sentido, señaló que las ciencias médicas han sido pioneras en este modelo, mediante plataformas como Redalyc, creada por la UAEMéx en 2003.

Asimismo, indicó que este modelo se sustenta en marcos normativos como la reforma constitucional de 2019, que reconoce el derecho humano a la ciencia, y el Pacto Digital Global de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual promueve un acceso inclusivo a los bienes públicos digitales.

Becerril García agregó que este enfoque también integra principios como el multilingüismo, la evaluación de la investigación y la equidad en el acceso al conocimiento, lo que posiciona a la UAEMéx como referente en la comunicación científica.

Finalmente, la directora de Investigación de la Secretaría de Ciencia, Linda Giuliana Bautista Gómez, destacó que la universidad impulsa una ciencia con sentido social, orientada a acercar la salud y el bienestar a la población, donde la colaboración interinstitucional es clave para avanzar hacia una sociedad más equitativa e incluyente.