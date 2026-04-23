El ICAR consolida su impacto en el desarrollo agropecuario y rural

Toluca, Méx.- Durante los últimos cuatro años, el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) ha consolidado un modelo sólido de vinculación con la sociedad mexiquense, fortaleciendo especialmente en el último año sus acciones orientadas a incidir de manera directa en el desarrollo humano y regional mediante la aplicación del conocimiento científico, afirmó la rectora Martha Patricia Zarza Delgado.

Al encabezar el cuarto informe de actividades del director del Instituto, Humberto Thomé Ortiz, la rectora destacó avances relevantes en formación académica, investigación científica, innovación, vinculación social y gestión institucional, lo que posiciona al ICAR como un referente en el ámbito agropecuario y rural del Estado de México.

En el marco de la inauguración de la exposición “Saberes y sabores del territorio mexiquense”, subrayó los logros del Instituto en la valorización del patrimonio agroalimentario estatal. Entre ellos, resaltó el reconocimiento del mezcal como producto mexiquense, la caracterización del chorizo de Toluca y la participación en la instalación de la mesa de trabajo para la obtención de la Indicación Geográfica del destilado de pulque de Ixtapaluca, en coordinación con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Martha Patricia Zarza Delgado también puntualizó los avances del Instituto hacia el autoabastecimiento hídrico, mediante la implementación de un sistema integral de captación, almacenamiento y purificación de agua de lluvia, el cual ya es considerado un referente a nivel institucional y estatal.

Por su parte, Humberto Thomé Ortiz enfatizó que el ICAR mantiene vigentes 19 proyectos de investigación con financiamiento diversificado, en su mayoría provenientes de fuentes externas, lo que refleja su capacidad de gestión y el reconocimiento alcanzado en distintos ámbitos. Asimismo, destacó que la totalidad de su planta académica está adscrita al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

Subrayó que el ICAR cuenta con programas de maestría y doctorado reconocidos por su calidad, en los que actualmente participan 32 estudiantes, fortaleciendo la formación de especialistas en el ámbito agropecuario y rural.

Ante integrantes de la comunidad del ICAR —entre estudiantes, académicos y personal administrativo—, así como invitados de los sectores público y académico de los ámbitos municipal y estatal, además de productores mexiquenses, el directivo informó que, durante el periodo reportado, el Instituto logró la publicación de 49 artículos científicos y 10 capítulos de libro.