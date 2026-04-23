Seguros de gastos médicos registran incrementos de entre 20 y hasta 75%

Casi son inaccesibles para familias y empresas

Cambios en la Ley de Ingresos de la Federación, la inflación en el sector y la sobredemanda del sistema público de salud, entre las causas

En el primer trimestre del año, los seguros de gastos médicos registran incrementos de entre 20 y hasta 75 por ciento por el impacto de la reforma fiscal al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las aseguradoras, de acuerdo con un análisis de Welbe, compañía de tecnología en salud.

Para personas mayores de 65 años, algunos intermediarios reportaron aumentos superiores al 60 por ciento, con pólizas que pueden superar los 300 mil pesos anuales. La firma advierte que este tipo de seguro, considerado por años una prestación común, se está convirtiendo en un servicio de alto costo.

El seguro de gastos médicos, que durante décadas fue una prestación estándar, se está convirtiendo en un artículo de lujo», dijo Welbe en el análisis El Retorno de la Prevención.

La inflación médica, la reforma al IVA y un sistema público bajo presión están empujando estos incrementos tan relevantes en las pólizas de gastos médicos, sostiene.

Aon estima que México registrará en 2026 la inflación médica más alta a nivel global, ya que la tasa estimada es de 14.8 por ciento, superior al 14.5 por ciento de 2025. La consultora Willis Towers Watson estima una cifra similar, de 13.5 por ciento.

De acuerdo con Welbe, alrededor de 13.4 millones de personas en México cuentan con seguro de gastos médicos privados y 64 por ciento está asegurado bajo esquemas colectivos empresariales. Por ello, la mayor parte del impacto financiero termina concentrándose en los presupuestos corporativos destinados a beneficios.

Dado que en México se proyecta la inflación médica más alta del mundo para 2026, con primas en aumento y mayores costos hospitalarios y farmacéuticos, el modelo tradicional de contratar un seguro y absorber incrementos anuales se vuelve cada vez más difícil de sostener.

Ante este escenario, las empresas comienzan a replantear su estrategia, en lugar de reaccionar cuando el gasto ya ocurrió, están migrando hacia modelos preventivos basados en datos, donde la detección temprana, el seguimiento estructurado y la medición del impacto permiten contener costos antes de que escalen.

Mapfre Economics anticipa para México una recuperación gradual del crecimiento económico, con una expansión del PIB estimada en 1.4 por ciento para 2026 y de 2.0 por ciento en 2027.

En este escenario, el sector asegurador mantendrá una senda de crecimiento estable, con perspectivas favorables.

Mapfre Economics estima que las primas de seguros No Vida en México crecerían en torno al 12.3 por ciento en 2026 y al 13.1 por ciento en 2027, muy por encima de la inflación esperada.

Para el segmento de seguros de Vida el crecimiento de las primas se situaría en 10.2 por ciento y 10.6 por ciento, en 2026 y 2027.

Reclamaciones y alza en precios de aseguradoras

Con el alza de precios, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha detectado un incremento en el número de reclamaciones contra empresas aseguradoras, como AXA, que lidera la lista de las aseguradoras con más quejas presentadas en su contra.

Entre enero y marzo de 2026, las reclamaciones aumentaron entre el 30% y el 35% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Algunos de los motivos han sido la negativa de pago y la interpretación de pólizas engañosas para aplicar exclusiones, condiciones o limitar el alcance de la cobertura de los distintos seguros médicos que ofrecen.

Aunado a esta situación, AXA también es la compañía con el mayor incremento en sus planes básicos con un alza del 20% respecto a 2025, de acuerdo con los datos de la Condusef.

Respuesta de las aseguradoras

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) justificó el incremento de precios derivado de los cambios en la Ley de Ingresos, que ahora prohíbe la acreditación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la atención de diferentes siniestros de sus clientes como propios.

En un comunicado, publicado en enero pasado, la AMIS reconoció que cada aseguradora debería hacerse responsable de analizar, conforme a sus propios modelos técnicos y operativos, “los posibles ajustes que pudieran derivarse, en apego a la regulación vigente y a las características específicas de sus productos”. Por ahora, el incremento de los seguros médicos ha afectado a cerca de 14 millones de personas en el país.

Iniciativa de ley en materia de seguros de salud

En diciembre pasado, el diputado priista Jericó Abramo Masso presentó una iniciativa de ley en materia de seguros de salud, con el fin de frenar los abusos de aseguradoras y hospitales, pues afirma que ya se convirtió en un círculo vicioso para todos.

“La aseguradora sube el costo de la póliza, los hospitales no tienen un registro de sus servicios ante la Secretaría de Economía, la Profeco no tiene dientes para poder sancionar a quienes prestan un servicio privado de salud ni sancionar a las aseguradoras que se han pasado de listas…”.

Entre las propuestas del proyecto, que es una reforma al artículo 200 fracción Vl de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, van la obligación de los hospitales de publicar sus tarifas, dar facultades a la Profeco para que pueda sancionar los incrementos fuera de mercado, que las aseguradoras transparenten sus contratos, que no cobren más de lo que aumenta la inflación anual y hasta cinco puntos porcentuales a las personas de 60 años y más, y la creación de una póliza con fondo de ahorro, tipo afore, que sirva para pagar los incrementos del mercado, cuando el beneficiario llegue a la edad de 60 años.