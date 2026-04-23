Priistas y morenos, cada vez más cercanos

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Será una simple coincidencia o una realidad que Morena se convierta en el nuevo PRI.

Para ser simplemente casualidad, las apariencias denotan otra cosa y hacen que la realidad delate demasiadas coincidencias.

El parecido es tan grande que hasta Juan Gabriel reescribiría su canción “Te pareces tanto a mí” por la similitud entre Morena y PRI.

Los recuerdos vuelan en la memoria y recrean aquel episodio de cuando el dirigente priista Genaro Borrego encabezaba una reunión partidista en Aguascalientes y antes de ello fue entrevistado sobre su eventual renuncia a la presidencia del partido, publicada por el atinado columnista, Francisco “Pancho” Cárdenas en su texto matutino.

Borrego negó la noticia, aunque al rato, en la reunión partidista, Fernando Ortiz Arana asumió la dirigencia nacional del partido.

La humillación fue terrible, tanta como la de Luisa María Alcalde, cuyo relevo fue anunciado por la propia presidenta Claudia Sheinbaum en plena conferencia mañanera, bajo el ardid de que fue invitada como Consejera Jurídica de la Presidencia.

Igual sucedió con aquel Genaro Borrego, él fue invitado a ser director del IMSS, aunque esa no es la única similitud entre el PRI y Morena, sino una más de las tantas que hay.

Como el PRI de antaño, Morena simula la selección de candidatos. El partido guinda con encuestas, el PRI recurría a elecciones internas, en las que todos sabían quiénes serían ganadores.

En el caso de Morena, si las encuestas no favorecen al ungido, usa el pretexto de la equidad de género.

También Morena, como antes el PRI, recurre a la afiliación masiva de sindicatos, los mismos que militaron el partido tricolor y ahora muestran piel Morena.

Sus convocatorias a eventos partidistas o de apoyo a sus autoridades son para mostrar el músculo con la asistencia supervisada por el consabido pase de lista.

La ayuda de programas asistenciales es el gran motor del movimiento, usando brigadas subvencionadas desde el propio gobierno.

El uso prematuro de los tiempos electorales y de los funcionarios del gabinete para tareas partidistas, parecía cosa del pasado priista que tanto se criticaba y muy recurrente en los morenos de la actualidad.

Y como no parecerse a priistas y morenistas si es amplia la lista de ex priistas hoy afines a Morena. De inició el fundador del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, pasando por Manuel Bartlett, Ricardo Monreal, Alfonso Sánchez Anaya, Leonel Cota, Layda Sansores de los añejos, hasta los recientes, Ignacio Mier, Alejandro Armenta, Adán Augusto López, Omar Fayad, Quirino Ordaz, Carlos Miguel Aysa, Alejandro Murat y otros más.

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En Campeche, la gobernadora Layda Sansores decidió no recurrir al método de encuestas, sino al de unidad para seleccionar al candidato o candidata al gobierno estatal. Pablo Gutiérrez Lazarus, alcalde Ciudad del Carmen, fue designado coordinador de la Cuarta Transformación en el estado… Mal y de malas el vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila, conocido con el mote de “cero votos”, ya que sus posibilidades de ser candidato a la alcaldía de Cuauhtémoc, en la CDMX se desmoronan. Por lo pronto, la salida de la dirigencia partidista de Luisa María Alcalde le afecta directamente y la eventual llegada de Ariadna Montiel, fortalece a Dolores Padierna como aspirante… La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, renunció a su militancia panista, aunque con red de protección, y que próximamente aparecerá con otra camiseta, así juegan los políticos.

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ENTRETEXTO

Como el PRI de antaño, Morena simula la selección de candidatos. El partido guinda con encuestas, el PRI recurría a elecciones internas, en las que todos sabían quiénes serían ganadores. En el caso de Morena, si las encuestas no favorecen al ungido, usa el pretexto de la equidad de género.

PATA

La eventual llegada de Ariadna Montiel a la dirigencia de Morerna, fortalece a Dolores Padierna como aspirante a la Cuauhtémoc.