Da seguimiento Agepro a solicitudes de la comunidad de Francisco May

Se atiende a habitantes en proceso de formalización de sus predios

Cancún.- En seguimiento a las solicitudes planteadas durante la audiencia pública “La Voz del Pueblo” realizada en Isla Mujeres, la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro) brindó atención a habitantes de la comunidad de Francisco May, con el objetivo de avanzar en el proceso de formalización de sus predios y contribuir a la certeza jurídica de su patrimonio.

Estas acciones forman parte del compromiso de la gobernadora Mara Lezama Espinosa de mantener un gobierno cercano a la gente, en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, priorizando la atención directa a la ciudadanía y la solución de sus necesidades.

El director general de la Agepro, Carlos Flores Hidalgo, destacó la importancia de dar seguimiento puntual a las solicitudes ciudadanas. “Nuestra labor es acompañar a las familias en este proceso, brindando atención directa y facilitando los mecanismos necesarios para que puedan avanzar hacia la certeza jurídica de su patrimonio”, expresó.

Durante la jornada de atención, se recibió a un grupo de habitantes de la comunidad, a quienes se les brindó asesoría personalizada, revisión de documentación e integración de expedientes, como parte de los requisitos necesarios para continuar con los procesos de regularización.

La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo reafirma su compromiso de seguir atendiendo de manera cercana y ordenada a la ciudadanía, impulsando acciones que permitan avanzar en la regularización de predios y fortalecer el bienestar de las familias quintanarroenses.