Cozumel se perfila como destino estratégico, de cara el Mundial 2026

Conectividad aérea y una oferta hotelera es pecializada

pecializada Isla de las Golondrinas emerge como alternativa premium para extender experiencias

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- La Copa Mundial de la FIFA 2026 traerá consigo un impacto turístico sin precedentes en México. Aunque las sedes oficiales serán Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, el flujo de visitantes abre la puerta a destinos complementarios que pueden capitalizar la demanda internacional. En ese escenario, Cozumel emerge como una alternativa premium para quienes buscan extender su experiencia más allá de los estadios.

Las proyecciones de la Secretaría de Turismo estiman 5.5 millones de visitantes adicionales, un incremento del 44 % en el turismo y más de 1,000 millones de dólares en ingresos extra. El Mundial también generará alrededor de 24,000 empleos, beneficiando a toda la cadena de servicios turísticos.

La isla cerró 2025 con más de 1.5 millones de pernoctas y una ocupación hotelera que rozó el 93 % en temporada alta. Con más de 4,500 habitaciones distribuidas en 60 centros de hospedaje y un aeropuerto que movilizó 646,606 pasajeros, Cozumel cuenta con la infraestructura necesaria para absorber parte del flujo adicional que traerá el Mundial.

El perfil del viajero internacional, especialmente en segmentos ejecutivos y de alto gasto, suele incluir experiencias de descanso y exclusividad. Cozumel ofrece conectividad aérea, entorno natural y una oferta hotelera especializada que lo posicionan como complemento ideal a las ciudades anfitrionas.

Dentro de esta estrategia, el Hotel Cozumel Presidente InterContinental destaca con 221 habitaciones y suites de lujo, diseño contemporáneo mexicano y servicios personalizados como la selección anticipada de habitación mediante un mapa virtual. Este nivel de detalle refuerza la percepción de valor y responde a las expectativas del turismo internacional premium.

El hotel y la isla no compiten con las sedes mundialistas: las complementan. Cozumel se consolida como un activo estratégico dentro del ecosistema turístico del Caribe Mexicano, capaz de atraer tanto a viajeros corporativos como a turistas de descanso, integrándose a la narrativa de México como anfitrión global.

Networking entre empresarios texanos y locales

El Caribe mexicano se prepara para recibir la segunda Cumbre Bilateral RGV-Coin, un encuentro que busca fortalecer los lazos comerciales entre empresarios de Texas y Quintana Roo. El evento se realizará los días 23 y 24 de abril en Cancún, con el objetivo de abrir nuevos mercados y consolidar oportunidades de inversión.

Carlos Marín, presidente de la Cámara de Comercio de Texas, recordó que en la primera edición del año pasado se lograron acuerdos de exportación para al menos tres empresas quintanarroenses, principalmente en el sector alimenticio. Ahora, la meta es ampliar el alcance hacia productos agrícolas, textiles y servicios vinculados a la industria hotelera del Caribe.

La Cámara de Comercio de Texas ofrece asesoría legal, aduanera y logística a las empresas interesadas en exportar, destacando la gran demanda de productos mexicanos en el Valle del Río Grande (RGV). Con más de dos mil puntos de venta en Texas —incluidas cadenas como Walmart—, el potencial de comercialización es amplio.

Además, se resaltó el auge del sector de bodegas y almacenamiento, con rendimientos que pueden alcanzar hasta 900 mil dólares anuales, lo que convierte a la logística en un nicho atractivo para inversionistas.

Marín comparó la oportunidad de invertir en el Valle del Río Grande con el fenómeno de las criptomonedas en 2013: “Lo que hoy parece incipiente, mañana puede valer millones”.

La vía marítima se perfila como la mejor opción para el intercambio comercial, utilizando el Puerto de Brownsville y conectando directamente con Puerto Morelos, el único muelle de carga en Quintana Roo, lo que reduciría costos y aumentaría la seguridad en traslados.

Sergio León Cervantes, presidente de Empresarios por Quintana Roo, destacó que la gran comunidad mexicana en Texas y su cercanía con estados fronterizos como Tamaulipas y Nuevo León generan un mercado natural para productos con fuerte arraigo cultural, como el mezcal o el jabón Zote.