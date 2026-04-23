En Q. Roo, más de la mitad de nuevos cuartos hoteleros del país

El Caribe Mexicano se consolida como motor de expansión hotelera

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El Caribe Mexicano se ha consolidado como el motor de la expansión hotelera nacional. De los 6,015 cuartos de hospedaje que entraron en operación en 2025, el 31% se ubicaron en la Riviera Maya y otro 22% en Cancún, lo que significa que la zona norte de Quintana Roo concentró más del 50% de la oferta nueva en México.

El Reporte de Sentimiento del Inversionista 2026 de la firma CBRE confirma que Cancún es el principal imán de capital, con el 18% de las obras en construcción, seguido de Ciudad de México (14%) y Riviera Maya (8%). En conjunto, Quintana Roo lidera con el 26% de los 17 mil cuartos actualmente en desarrollo en todo el país.

Hoy Cancún cuenta con 47,344 habitaciones y la Riviera Maya con 47,639, cifras que reflejan la magnitud de su infraestructura turística. Cada nuevo cuarto representa fuentes laborales y fortalece la competitividad del destino.

Los indicadores financieros también respaldan este crecimiento. En 2025, los hoteles de tres y cinco estrellas en México registraron un aumento de 6.4% en la Tarifa Media Diaria (ADR), pasando de 211.14 a 224.61 dólares. El ingreso por habitación disponible (RevPAR) en el segmento de lujo creció 6.01%, con Los Cabos, Riviera Maya, Riviera Nayarit y zonas premium de Ciudad de México como principales motores de este desempeño.

La combinación de demanda robusta, infraestructura en expansión y competitividad turística ha consolidado a México como destino confiable para la inversión. Según ONU Turismo, en 2025 el país recibió 47.8 millones de turistas internacionales, posicionándose como el más visitado de América Latina y uno de los principales receptores a nivel global.