Reabre en agosto la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Cancún

DERECHO DE REPLICA José Luis Montaéz

Se refuerza infraestructura aérea con inversión millonaria

El Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) avanza en un plan quinquenal de modernización que contempla más de 28 mil millones de pesos entre 2024 y 2028, de los cuales tres cuartas partes se destinan al Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC). Solo en 2026 la inversión alcanzará los 5 mil 500 millones, cifra que se mantendrá elevada en los años siguientes con obras de ampliación y remodelación en las terminales 1 y 4, además de nuevos edificios administrativos.

Este esfuerzo busca responder al creciente flujo de pasajeros sudamericanos, que en 2025 sumó 755 mil 742 viajeros, con Argentina como principal mercado (260 mil), seguida de Colombia (173 mil) y Chile (118 mil).

En este contexto, la Terminal 1 volverá a operar en agosto, con la reubicación de aerolíneas internacionales que conectan a Cancún con Sudamérica. La medida permitirá concentrar rutas y agilizar procesos migratorios, un tema que el sector empresarial había solicitado atender, especialmente en lo referente a visitantes colombianos.

Actualmente, Cancún recibe al menos 13 rutas del cono sur, muchas con escala en Panamá. Entre las compañías que se trasladarán a la Terminal 1 figuran Conviasa desde Caracas, Copa Airlines desde Panamá, Gol de Brasil, Latam Chile y Perú, Wingo de Colombia, Aerolíneas Argentinas y Arajet de República Dominicana.

De acuerdo con Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo de Quintana Roo, esta reorganización permitirá mejorar la experiencia de entrada de los visitantes y consolidar a Cancún como uno de los principales destinos de conexión aérea en América Latina.

El reto de repartir el gran “pastel” turístico

El director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQR), Andrés Martínez Reynoso, utilizó una metáfora para explicar la complejidad de distribuir los 746 millones de pesos de presupuesto entre los doce destinos del estado: “no es como cortar un pastel en doce partes iguales”. Cancún, con 56 años de historia, requiere renovaciones constantes, mientras que Costa Mujeres, con apenas ocho años, corre con la energía de un niño.

Martínez Reynoso subrayó que los recursos provienen principalmente de la zona norte, donde se concentra la mayor aportación del impuesto al hospedaje, y que parte de ese dinero se destina a promocionar destinos menos conocidos como Holbox, Mahahual, Xcalak o Puerto Morelos.

Ante las críticas de hoteleros del sur que acusan abandono, el funcionario rechazó los señalamientos y aseguró que “hablan sin conocimiento” y que la información sobre el manejo de recursos está disponible en línea, cumpliendo con las normas de transparencia.

El titular del CPTQR insistió en que las estrategias de promoción se diseñan junto con las asociaciones de hoteles de cada región y se aplican en plazos de corto, mediano y largo alcance. Reconoció, sin embargo, que la comunicación puede fallar: “si después se comunica poco o no se comunica a través de la asociación de hoteles, los demás no se enteran”.

A pesar de los reclamos, Martínez Reynoso afirmó que visita la capital del estado dos o tres veces al año para implementar y dar seguimiento a la estrategia anual de promoción. Reiteró que los destinos del sur no están fuera del radar y que el propio Consejo fue creado para garantizar que los recursos generados en el norte beneficien también a las regiones menos consolidadas.

Se avanza en reducción del embarazo adolescente

Cada año, más de 150 mil adolescentes se convierten en madres en México, una cifra que refleja la magnitud del fenómeno. Sin embargo, en Quintana Roo la tendencia muestra una disminución cercana al 18.7%, lo que coloca al estado entre los de menor incidencia relativa en el país, junto con Ciudad de México y Nuevo León.

De acuerdo con el Inegi y la Secretaría de Salud, la tasa de fecundidad en jóvenes de 15 a 19 años se mantiene por encima de los 40 nacimientos por cada mil adolescentes, mientras que los casos en menores de 15 años continúan siendo un foco rojo por su relación con situaciones de violencia.

En el caso de Quintana Roo, los registros más recientes muestran que, aunque la reducción es progresiva -cerca del 19% en los últimos años-, todavía se contabilizan en promedio 6.5 nacimientos diarios de madres adolescentes. En 2024, la entidad registró 21 mil 942 nacimientos, de los cuales 765 correspondieron a madres de entre 10 y 17 años, es decir, menos del 3% de la natalidad estatal.

La Secretaría de las Mujeres impulsa programas como “Yo Decido”, que buscan ofrecer información sobre salud sexual y reproductiva para que las y los adolescentes puedan tomar decisiones libres y responsables. El objetivo es erradicar la maternidad infantil y prevenir embarazos a temprana edad.

No obstante, especialistas y autoridades coinciden en que la prevención requiere más que políticas públicas: la participación activa de madres, padres, tutores y de la sociedad en general es indispensable para fortalecer la orientación, el acompañamiento y el acceso a información oportuna.

Así, aunque Quintana Roo se ubica entre las entidades con menor incidencia relativa, el embarazo adolescente sigue siendo un desafío cotidiano que exige estrategias integrales y corresponsabilidad social.

La prevención del embarazo adolescente requiere un enfoque integral que combine educación, acompañamiento y acceso a servicios de salud. En primer lugar, es fundamental ofrecer información clara y veraz sobre sexualidad, métodos anticonceptivos y derechos reproductivos, tanto en la escuela como en el hogar. La educación sexual integral ayuda a que los jóvenes comprendan las consecuencias de sus decisiones y desarrollen habilidades para decir “no” cuando lo deseen, o para protegerse si deciden iniciar su vida sexual.

Además, es necesario fortalecer la comunicación entre padres, madres y adolescentes, creando espacios de confianza donde se puedan abordar dudas sin prejuicios ni tabúes. El acompañamiento emocional y la orientación en valores como la responsabilidad y el respeto mutuo son claves para que los jóvenes se sientan apoyados.

Otro aspecto esencial es garantizar el acceso a servicios de salud amigables, donde los adolescentes puedan recibir atención sin ser juzgados, obtener anticonceptivos y resolver inquietudes con profesionales capacitados. También es importante promover actividades extracurriculares, deportivas y culturales que fortalezcan la autoestima y ofrezcan alternativas de desarrollo personal.