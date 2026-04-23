Robo de baterías, algo cotidiano en estacionamientos de comercios

Los delincuentes operan con total tranquilidad

Abren cofres y se llevan las piezas en minutos, mientras taxistas observan, sin reportar

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En estacionamientos de plazas y supermercados de Cancún, el robo de baterías de veículos es una constante a plena luz del día y frente a testigos que no intervienen, ni denuncian.

Los delincuentes actúan con rapidez, abren cofres y retiran las piezas en minutos sin ser molestados, mientras taxistas y mototaxistas observan sin reportar los hechos como sucede en la Multiplaza Kabah explicó Ramiro Cruz, un agraviado.

Cada batería robada tiene un valor comercial de entre dos mil y tres mil pesos, pero es revendida en apenas 200 o 300 pesos, lo que incentiva el robo en serie.

Se trata de un delito hormiga que ocurre todos los días en distintos puntos de la ciudad, principalmente en estacionamientos abiertos sin control, ni vigilancia efectiva como de Plaza Las Américas, Chedraui de Talleres, y La Gran Plaza.

Clientes afectados en Plaza Cancún Mall, señalan que los centros comerciales se deslindan de cualquier responsabilidad, pese a que los robos ocurren dentro de sus instalaciones.

Plazas se deslindan de robos

Usuarios denuncian, además falta de alumbrado adecuado, ausencia de cámaras funcionales y escasa presencia policial incluso en estacionamientos del centro en Walmart y Sams Club, lo que facilita la operación de los ladrones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo reconoció en diversos reportes la incidencia de robos en estacionamientos y exhortó a la población a denunciar para generar acciones operativas.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado reiteró públicamente que sin denuncia formal es difícil judicializar estos casos, aunque mantiene abiertas carpetas por robo de autopartes.

El Ayuntamiento de Benito Juárez señaló en sesiones públicas que la seguridad en estacionamientos privados corresponde en primera instancia a los administradores, aunque admite la necesidad de reforzar vigilancia en zonas comerciales.

Sin embargo, ciudadanos aseguran que no denuncian por trámites largos y desconfianza en autoridades, además de una percepción persistente de tolerancia o conocimiento previo sobre quienes cometen estos robos.