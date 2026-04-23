Tras anuncio de la secretaria de Mujeres

Califican la propuesta como incongruente y contraria al objetivo original

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El anuncio de la secretaria de Mujeres, Esther Burgos, sobre la posibilidad de incorporar a varones biológicos que se identifican como mujeres en el programa “Mujer es poder” generó una fuerte reacción de la Red feminista Marea Verde, que calificó la propuesta como incongruente y contraria al objetivo original de la política pública

Las activistas señalaron que el programa fue diseñado para atender desigualdades históricas basadas en el sexo y que ampliar su cobertura a personas transfemeninas desvía recursos de mujeres que enfrentan pobreza extrema, discapacidad, violencia o barreras lingüísticas, especialmente en comunidades indígenas de la zona maya.

En su comunicado, Marea Verde sostuvo que “Mujer es poder” se presenta como una política de reparación, pero en realidad funciona como un programa populista que no ha garantizado acceso universal a las mujeres más vulnerables.

Aseguran que incluir a varones biológicos significaría invisibilizar la violencia específica contra las mujeres por razón de sexo. Que Se perderían recursos y cupos destinados a mujeres en situación crítica y se reforzarían roles de género y estructuras patriarcales.

Del mismo modo, afirman que confundirían los conceptos de sexo y género, debilitando la protección de derechos de las mujeres.

Marea Verde pidió a la titular de Semujeres retractarse de la iniciativa y garantizar que los programas destinados a mujeres no sean modificados para atender demandas identitarias. Propusieron, en cambio, que se diseñen políticas específicas para la población trans, pero sin utilizar recursos asignados a mujeres.

“Las mujeres no son una percepción ni un género, sino una realidad marcada por la opresión histórica del sexo”, enfatizaron las colectivas, al advertir que la inclusión de varones en programas de reparación constituye un acto de violencia estructural.

Suprema Corte entra en escena en conflicto Calica

Tras años de litigio entre Calizas Industriales del Carmen (Calica) y autoridades federales, el caso ha llegado a un punto decisivo: por primera vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría intervenir directamente. El máximo tribunal deberá resolver si atrae el expediente para analizar la constitucionalidad de las acciones emprendidas por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

En mayo de 2022, la ANAM cerró el muelle de Punta Venado y retiró la concesión que la empresa tenía vigente hasta 2037. CALICA, de capital estadounidense, promovió un amparo para revertir la medida, pero recibió un revés judicial al serle negado.

El asunto quedó registrado en el amparo en revisión 498/2023, tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún. Tras tres años de análisis, dicho tribunal determinó que corresponde a la SCJN estudiar el tema, pues involucra la interpretación del artículo 144 A, fracción VI, segundo párrafo, de la Ley Aduanera.

Calica sostiene que la cancelación de la concesión constituye un acto de inconstitucionalidad. Ahora, la Suprema Corte deberá decidir si atrae el caso; de hacerlo, se abrirá un nuevo debate jurídico que podría marcar un precedente en materia de concesiones portuarias y facultades de la autoridad aduanera.