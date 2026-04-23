Se refuerza seguridad en zonas arqueológicas y destinos turísticos

Tras hechos ocurridos en Teotihuacán

Mayores previsiones ante la llegada masiva de visitantes por el Mundial

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Tras los recientes hechos ocurridos en Teotihuacán y ante la llegada masiva de visitantes por el Mundial, el gobierno de Quintana Roo anunció un fortalecimiento de los protocolos de seguridad en todo el estado, con especial atención en las zonas arqueológicas y puntos de alta concentración turística.

La gobernadora Mara Lezama informó que el tema fue prioritario en la mesa de seguridad de este martes. En la reunión participaron Sedena, Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con quienes se definió un cerco de protección coordinado con el gobierno federal.

“Platicamos en relación a las zonas arqueológicas y estamos trabajando en este cerco de seguridad”, señaló la mandataria.

Las medidas también se extenderán a destinos que recibirán selecciones y aficionados internacionales, dado que Quintana Roo es una de las principales puertas de entrada al país. Para ello, se trabaja de manera conjunta con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal, Omar García Harfuch, con el fin de intensificar la vigilancia.

El plan contempla el uso de cámaras de vigilancia, arcos de seguridad y protocolos de actuación en aeropuertos, carreteras y sitios arqueológicos. La estrategia busca prevenir riesgos desde el ingreso de los visitantes y garantizar tanto la seguridad de la población local como la de los turistas.

Con estas acciones, Quintana Roo busca blindar sus principales atractivos culturales y turísticos, asegurando que la llegada de miles de visitantes internacionales se desarrolle en un entorno seguro y controlado.

Infractores cambian arresto por limpieza de sargazo

En plena temporada de recale de macroalgas en el Caribe Mexicano, el Ayuntamiento de Benito Juárez puso en marcha un programa de justicia cívica que permite a los ciudadanos conmutar sus sanciones por servicio comunitario. En lugar de pagar multas o cumplir horas de arresto, los infractores pueden integrarse a brigadas de recolección de sargazo en las playas.

Jorge Rivero Pech, director de Juzgados Cívicos, explicó que la medida ya está en operación y ha tenido buena recepción. “Ya llevamos cuatro personas que han hecho este trabajo a favor de la comunidad conmutando sus horas de arresto; va muy bien, lo ha estado aceptando muy bien la ciudadanía”, señaló. La opción resulta especialmente útil para quienes carecen de recursos económicos y desean evitar el arresto en el Centro de Retención Municipal, conocido como “El Torito”.

El programa involucra a dependencias como Educación, Servicios Públicos y Ecología, aunque en el contexto actual los esfuerzos se concentran en el litoral. La meta es preservar la imagen turística de Cancún y atender el problema ambiental que representa el sargazo.

Antes de ser asignados a las labores físicas, los infractores pasan por un filtro de sensibilización con psicólogos y defensores de oficio. Se les explica la falta cometida y la importancia de retribuir algo a la sociedad. Posteriormente, se les plantea la opción de integrarse a jornadas de saneamiento ambiental bajo un calendario establecido.

La iniciativa no solo busca aliviar la carga económica de los infractores, sino también convertir las sanciones en acciones útiles para la comunidad. Con ello, Cancún enfrenta la temporada de sargazo con más manos disponibles y refuerza la idea de que la justicia cívica puede transformarse en un mecanismo de participación social y cuidado ambiental.