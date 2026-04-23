Mototaxistas de José María Morelos, con mayor presión por combustibles caros

Se disparan costo de operación

La falta de ingresos adicionales hace más difícil sostener el servicio de transporte popular

Por redacción DIARIOIMAGEN

José María Morelos.- El aumento constante en el precio de la gasolina ha puesto en aprietos a los mototaxistas de José María Morelos, quienes advierten que sus costos de operación se han disparado en las últimas semanas.

Heliodoro Mex Collí, representante de la cooperativa Alka Yuun, explicó que cada ajuste en el combustible repercute de inmediato en la economía de los conductores. “Cuando sube 20 o 25 centavos la gasolina, claro que impacta, y nos perjudica tremendamente”, señaló.

A diferencia de destinos turísticos como Cancún o Playa del Carmen, esta zona carece de actividades económicas que permitan compensar los gastos. La falta de ingresos adicionales hace más difícil sostener el servicio de transporte popular.

El panorama se agrava con el incremento en refacciones, mantenimiento y mano de obra. “No solo sube la gasolina, suben las piezas, la mano de obra… todo nos ahorca más”, expresó Mex Collí.

Actualmente, el servicio de mototaxi mantiene una tarifa de 10 pesos, pero los líderes del sector no descartan analizar un aumento en los próximos meses, aunque reconocen que sería una decisión complicada por la situación económica de la población usuaria.

Los transportistas pidieron atención urgente al comportamiento de los precios de los combustibles, al considerar que afectan directamente a sectores que dependen del transporte para subsistir.

Transportistas beliceños advierten suspensión de viajes

La falta de acuerdos en torno al ajuste de tarifas del transporte entre Belice y Chetumal amenaza con convertirse en un nuevo golpe para la economía de la capital quintanarroense. Los operadores señalaron que, si en las próximas 48 horas no reciben autorización para incrementar el costo de 20 a 22.50 dólares por vuelta, dejarán de cubrir la ruta hacia México a partir del miércoles.

El sector transportista argumenta que el aumento en el precio del diésel —de 12.00 a 14.59 dólares por galón— ha vuelto incosteable mantener las tarifas actuales. La ruta, considerada clave para la conectividad regional y el flujo turístico, enfrenta así un escenario de posible suspensión.

De concretarse la medida, Chetumal perdería el flujo de visitantes beliceños, lo que impactaría directamente en comercios locales y en la actividad turística transfronteriza. Los transportistas insisten en que el problema no está siendo atendido con la urgencia que requiere, pese a la relevancia económica de la ruta.

La postura es clara: sin ajuste tarifario, no habrá servicio. El mensaje de los transportistas busca presionar a las autoridades beliceñas para que reconozcan el incremento en los costos operativos y eviten un freno en la dinámica comercial entre ambos países.